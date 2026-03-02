“Μια κουζίνα για όλους” απο τους μαθητές τεσσάρων σχολείων για τα μέλη του Κοινωνικού Εστιατορίου

Πλήρες πρωινό και γεύμα για τους/τις δικαιούχους του Κοινωνικού Εστιατορίου και του Ανοιχτού Κέντρου Ημέρας Αστέγων του Δήμου Τρικκαίων προσέφερε η εθελοντική ομάδα Act4V Εν Δράση. Το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, στο πλαίσιο της δράσης A Kitchen 4All (Μια κουζίνα για όλους), μέλη της ομάδας “έφεραν την κουζίνα εκεί που η παρουσία έχει αξία”. Μαθητές και μαθήτριες από σχολεία των Τρικάλων (6, 7, 8, Λύκεια, Μουσικό Σχολείο Τρικάλων) προσέφεραν τα γεύματα στους δικαιούχους του Κοινωνικού Εστιατορίου και πρωινό στο Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων, καθώς “Δεν είναι απλώς ένα γεύμα. Είναι πράξη σεβασμού. Είναι επιλογή να είμαστε παρόντες. Είναι η δύναμη του «μαζί».

Από τον Δήμο Τρικκαίων παρέστησαν στην προσφορά αλληλεγγύης ο Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς και ο εντεταλμένος σύμβουλος για άτομα με αναπηρία Βασίλης Τσιούτσιας.

Η δράση της εθελοντικής ομάδας υλοποιείται το διάστημα 28 Φεβρουαρίου – 31 Μαρτίου 2026.