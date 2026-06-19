Μια βαθιά προσωπική ιστορία πίσω από τους δεσμούς του δημάρχου Κουρίου Κύπρου με τα Τρίκαλα και τον Νίκο Σακκά

Μια συγκλονιστική προσωπική ιστορία, που εξηγεί τη στενή σχέση του δημάρχου Κουρίου της Κύπρου, Παντελής Γεωργίου, με την πόλη των Τρικάλων, αποκάλυψε μιλώντας στο ράδιο Ζυγός ο δήμαρχος Τρικκαίων, Νίκος Σακκάς.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, πριν από περίπου δύο δεκαετίες ο κ. Γεωργίου βρέθηκε αντιμέτωπος με μια ανείπωτη οικογενειακή τραγωδία στην περιοχή των Τρικάλων. Η μητέρα και η αδελφή του έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην εθνική οδό Τρικάλων – Καλαμπάκας, λίγο πριν από γαμήλια εκδήλωση στην οποία επρόκειτο να παραστούν. Οι δύο γυναίκες παρασύρθηκαν από διερχόμενο όχημα και σκοτώθηκαν ακαριαία.

Το τραγικό αυτό γεγονός σημάδεψε τη ζωή του σημερινού δημάρχου Κουρίου, ο οποίος, όπως αποκάλυψε ο κ. Σακκάς, δεν έπαψε ποτέ να επιστρέφει στα Τρίκαλα. Κάθε Δεκέμβριο, εδώ και περίπου 20 χρόνια, επισκέπτεται την περιοχή για να τιμήσει τη μνήμη της μητέρας και της αδελφής του, διατηρώντας ζωντανό τον δεσμό με τον τόπο όπου εκτυλίχθηκε η οικογενειακή του τραγωδία.

Τα τελευταία χρόνια, η σχέση αυτή ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο μέσα από την αδελφοποίηση των Δήμων Τρικκαίων και Κουρίου. Η συνεργασία των δύο πόλεων εξελίχθηκε σε μια στενή φιλία ανάμεσα στους δύο δημάρχους, με αφετηρία ένα γεγονός που, παρά τον πόνο που προκάλεσε, δημιούργησε έναν ιδιαίτερο και διαχρονικό δεσμό του Παντελή Γεωργίου με τα Τρίκαλα.

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