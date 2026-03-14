Μητσοτάκης από Λάρισα: Μπαίνει ξανά μπροστά η μερική μεταφορά υδάτων από τον Αχελώο

Το τρίπτυχο που θα οδηγήσει την παράταξη στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση -«ισχυρή, οικονομία, δυνατή Ελλάδα, δυνατή Νέα Δημοκρατία»- περιέγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια συζήτησης που είχε στο πλαίσιο του προσυνεδρίου του κόμματος που διεξάγεται στη Λάρισα.

Αναφερόμενος στα ζητήματα της άρδευσης, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η επιχείρηση για τη μερική μεταφορά υδάτων από τον Αχελώο στη Θεσσαλία «θα μπει ξανά μπροστά».

Αναφέρθηκε στις δικαστικές εξελίξεις της υπόθεσης από το Συμβούλιο της Επικρατείας και προανήγγειλε τη σύσταση ειδικής επιτροπής υπό τον κ. Κωστή Χατζηδάκη.

Περιέγραψε δε ως μία από τις 3 πρώτες προτεραιότητες για την τρίτη 4ετία της ΝΔ την ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα.

Στο πάνελ της συζήτησης συμμετείχαν, μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η Ράνια Λάμπρου, συνιδρύτρια και CEO εταιρείας τεχνολογίας στον χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου, ο Γιώργος Ρωμανόπουλος, αγρότης που καλλιεργεί αμύγδαλα, ο Ευάγγελος Γκάγκος, πρόεδρος και CEO εταιρείας στον κατασκευαστικό κλάδο, καθώς και ο Αλέξανδρος Φείδης, τεχνικός συστημάτων πληροφορικής.

