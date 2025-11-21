Με 65 άτομα ενισχύεται ο Δήμος Τρικκαίων

Αλλα 65 άτομα ενισχύουν τον Δήμο Τρικκαίων και μάλιστα σε κρίσιμες υπηρεσίες. Πρόκειται κυρίως για την Καθαριότητα και το Πράσινο (Δ/νσης Ανταποδοτικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος), που αποτελούν την εικόνα του Δήμου για τους πολίτες, τόσο στην πόλη, όσο και στα χωριά.

Για τον λόγο αυτόν ο Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς συναντήθηκε με υπάλληλους το πρωί της Παρασκευής 21 Νοεμβρίου 2025 στο αμαξοστάσιο του Δήμου, καλωσορίζοντάς τους «στη μεγάλη οικογένεια του Δήμου μας».

Ευχήθηκε σε όλους και σε όλες να προσφέρουν με τον καλύτερο τρόπο τις υπηρεσίες τους προς τον πολίτη, που είναι και αυτός που ωφελείται. Ενώ επεσήμανε και τη σημασία που αποδίδεται κατά την περίοδο του Μύλου των Ξωτικών.

Τόνισε, τέλος, ότι η δημοτική αρχή και ο Δήμος στέκονται στο πλευρό των εργαζομένων.

Οι υπάλληλοι προσελήφθησαν μέσω συγκεκριμένων προγραμμάτων για χρονικά διαστήματα που ποικίλλουν.

Μαζί με τον Δήμαρχο στο αμαξοστάσιο βρέθηκαν οι αντιδήμαρχοι Τάκης Παζαΐτης και Παναγιώτης Ντιντής και προϊστάμενοι υπηρεσιών του Δήμου Τρικκαίων (κ.κ. Χελιδώνης Νταούλα, Κόρδας, Τζίκας, Ράπτη).

Aπό το γραφείο Τύπου του Δήμου Τρικκαίω