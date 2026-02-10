Με τους κτηνοτρόφους ο Μητσοτάκης – Στο τραπέζι η ευλογιά των αιγοπροβάτων

Η ευλογιά των αιγοπροβάτων και το «κενό» στα μέτρα βιοασφάλειας θα βρεθεί στο επίκεντρο της συνάντησης του πρωθυπουργού με εκπροσώπους των κτηνοτρόφων που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στη 1 το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου.

Όπως δήλωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας στόχος για την κυβέρνηση είναι να «επιμείνουμε σε μία κατεύθυνση για μία διέξοδο από την ζωονόσο. Αν ξεκινήσουμε εμβολιασμό τα τρία χρόνια για την έξοδο από την ευλογιά είναι το λιγότερο».

Κεντρική στοχοθεσία, σημειώσει ο ίδιος είναι «να ξαναχτίσουμε την ελληνική κτηνοτροφία σε υγιείς βάσεις» διότι όπως εξήγησε μιλώντας το πρωί της Τρίτης στην ΕΡΤ οι ζωονόσοι φαίνεται πως θα «είναι μια πραγματικότητα που θα αντιμετωπίζουμε στο μέλλον».

Στο τραπέζι του διαλόγου, θα βρεθεί σύμφωνα με τον υπουργό «η βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα της ελληνικής κτηνοτροφίας» και ενημέρωσε ότι «ο πρωθυπουργός θα παρουσιάσει προτάσεις για την ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου».

Τα μεγάλα προβλήματα των κτηνοτρόφων

Το μεγάλο «αγκάθι» για την κτηνοτροφία είναι η αλματώδης εξάπλωση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και η θανάτωση μισού εκατομμυρίου ζώων.

Στο «τραπέζι» των αιτημάτων του κλάδου βρίσκεται τόσο η χάραξη στρατηγικής για την ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου, όσο και οι επιδοτήσεις σε όσους χάνουν ολόκληρα κοπάδια. Οι κτηνοτρόφοι εξακολουθούν να θέτουν την ανάγκη εμβολιασμού ως μέτρο πρόληψης και απάντησης στις μαζικές θανατώσεις, που όπως τονίζουν, αφήνουν άνεργες ολόκληρες οικογένειες.

