Με τιμές τα αποκαλυπτήρια της προτομής του Συνταγματάρχη (ΠΖ) Γεωργίου Βούλγαρη στο Μουζάκι

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης έγιναν σήμερα Κυριακή (7/12) στο Μουζάκι, τα αποκαλυπτήρια της προτομής του Συνταγματάρχη (ΠΖ) Γεωργίου Βούλγαρη, που έπεσε εν ώρα καθήκοντος, ως μέλος της ελληνικής αποστολής ανθρωπιστικής βοήθειας και υγειονομικής συνδρομής στους πλημμυροπαθείς πολίτες της Λιβύης, στις 17 Σεπτεμβρίου του 2023.

Τα αποκαλυπτήρια έκανε ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ κ. Χούπης με την οικογένεια του εκλιπόντος και το Δήμαρχο Μουζακίου κ. Στάθη.

Άγημα του στρατού απέδωσε τιμές, ενώ η τελετή κορυφώθηκε με κατάθεση στεφάνων, ενός λεπτού σιγή και την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου, σε ένα φορτισμένο συγκινησιακά κλείσιμο, που επισφράγισε τον σεβασμό και την ευγνωμοσύνη όλων για τον στρατιωτικό που έπεσε στο καθήκον.

Στην ομιλία του ο Δήμαρχος κ. Φάνης Στάθης, εμφανώς συγκινημένος εξήρε τη θυσία και την προσφορά του Αξιωματικού του στρατού, τονίζοντας πως η μνήμη του θα παραμένει σύμβολο γενναιότητας και τιμής για όλους τους Έλληνες.

«Σήμερα ο Γιώργος είναι ο γιος όλου του Μουζακίου. Είναι η ζωντανή μνήμη της ηρωικής μας κληρονομιάς. Η ηλικία του, μόνο 26, κάνει τη θυσία του ακόμη πιο σπαρακτική και ταυτόχρονα επιβλητική. Μας θυμίζει πως η γενναιότητα δεν μετριέται με τα χρόνια, αλλά με το μέγεθος της ψυχής.

Αυτή η προτομή στέκεται εδώ ως ιερή υπόσχεση της πόλης μας. Θα είναι εδώ για να μιλά στα παιδιά μας, στους νέους που θα περνούν. Θα τους λέει την ιστορία του Γιώργου, του ήρωα που δεν δίστασε. Θα τους διδάσκει ότι το καθήκον είναι πάνω από όλα».

Ο κ. Στάθης ανακοίνωσε πως όταν παραδοθεί το οικόπεδο του πρώην Κέντρου Υγείας, βούληση της Δημοτικής Αρχής είναι να δημιουργήσει ένα πάρκο, όπου θα μεταφερθεί η προτομή του και θα πάρει το όνομά του.

