Με τέσσερα μετάλλια η Ελλάδα στην Διεθνή Ολυμπιάδα Οικονομικών – Σημαντική η συμβολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μια σημαντική διεθνή διάκριση κατέγραψε η ελληνική ομάδα στην 9η Διεθνή Ολυμπιάδα Οικονομικών (International Economics Olympiad – IEO 2026), η οποία πραγματοποιήθηκε στη Shenzhen της Κίνας, με τη συμμετοχή μαθητών και μαθητριών από 55 χώρες.

Η Ελλάδα συμμετείχε για 8η συνεχόμενη φορά στη διοργάνωση και σημείωσε ιδιαίτερα επιτυχημένη παρουσία, καθώς τέσσερις από τους πέντε μαθητές της ελληνικής ομάδας κατέκτησαν μετάλλιο.

Συγκεκριμένα, ο Νικόλαος Γάτσιος από το Α’ Αρσάκειο Λύκειο Ψυχικού κατέκτησε ασημένιο μετάλλιο, ενώ χάλκινα μετάλλια κατέκτησαν οι Χαράλαμπος Δαμασκηνός Βαγγελάτος από το St. Catherine’s British School Athens, Ευάγγελος Χουλιάρας από το Πρότυπο Λύκειο Αναβρύτων και Δημήτρης Κουκουνάρας από το 6ο ΓΕΛ Καλαμαριάς. Το πέμπτο μέλος της ελληνικής ομάδας, ο Ταξιάρχης Γαβριήλ Μακαρώνης από το 2ο ΕΠΑΛ Μυτιλήνης, πραγματοποίησε επίσης αξιόλογη εμφάνιση.

Επικεφαλής της ελληνικής αποστολής ήταν ο Καθηγητής Λουκάς Ζαχείλας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ως Αρχηγός Α’, και η Μαρία Κονταξή, μέλος ΕΔΙΠ του ίδιου Τμήματος, ως Αρχηγός Β’.

Στη φετινή διοργάνωση συμμετείχαν συνολικά 263 μαθητές από χώρες της Ευρώπης, της Ασίας, της Αφρικής, της Αμερικής και της Ωκεανίας. Το διαγωνιστικό μέρος περιλαμβάνει τον ατομικό γύρο Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών, με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ανάπτυξης, καθώς και τον ομαδικό γύρο του Business Case, όπου οι μαθητές καλούνται να μελετήσουν, να αναλύσουν και να παρουσιάσουν λύση σε ένα επιχειρηματικό πρόβλημα.

Οι μαθητές που εκπροσώπησαν τη χώρα μας προκρίθηκαν μέσω του 7ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Οικονομικών 2026, ο οποίος διοργανώθηκε από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με το αντίστοιχο Τμήμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με την επίσημη άδεια του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Καθοριστική για την επιτυχημένη παρουσία της ελληνικής ομάδας ήταν η συστηματική προετοιμασία των μαθητών, στην οποία συνέβαλαν μέλη ΔΕΠ και συνεργάτες από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας συμμετείχαν οι Λουκάς Ζαχείλας, Μιχάλης Ζουμπουλάκης, Αθηνά Οικονόμου, Βασίλης Ζερβός, Κυριάκος Εμμανουηλίδης, Πασχάλης Αρβανιτίδης, Μάριος Οικονόμου και Μαρία Κονταξή.

Σημαντική ήταν επίσης η συμβολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην υποστήριξη της προετοιμασίας της ελληνικής ομάδας. Με τη στήριξη του Αντιπρύτανη Διοικητικών και Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Καθηγητή Ιωάννη Αναγνωστόπουλου, εξασφαλίστηκε η φιλοξενία των μαθητών στη Φοιτητική Εστία του Πανεπιστημίου κατά την παραμονή τους στον Βόλο, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη μείωση του κόστους συμμετοχής. Παράλληλα, το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών διέθεσε τις εκπαιδευτικές του εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Ματσάγγου, όπου πραγματοποιήθηκε το μεγαλύτερο μέρος της προετοιμασίας, συμπεριλαμβανομένων των μαθημάτων, των δοκιμαστικών εξετάσεων και των παρουσιάσεων Business Case.

Στη φετινή διοργάνωση, από τη χώρα μας συμμετείχαν επίσης ο Καθηγητής Μιχάλης Ζουμπουλάκης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Διεθνή Επιτροπή Αξιολογητών και Θεμάτων, ο Χρήστος Μπένος, υποψήφιος διδάκτορας του ίδιου Τμήματος, ως Academic Department Leader της IEO και ex officio μέλος της Επιτροπής Θεμάτων, καθώς και ο Σπύρος Τερζής, μεταπτυχιακός φοιτητής Πληροφορικής και μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής με αρμοδιότητα τη διαχείριση ζητημάτων πληροφορικής.

Η νέα αυτή διάκριση αναδεικνύει το υψηλό επίπεδο των Ελλήνων μαθητών, τη σημασία της συστηματικής προετοιμασίας και την ουσιαστική συμβολή της συνεργασίας ανάμεσα στα σχολεία, τα πανεπιστήμια, τις οικογένειες και τους φορείς που στηρίζουν τέτοιες διεθνείς εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες.