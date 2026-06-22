Με πολιτισμό και ιστορία ενισχύεται η αδελφοποίηση των Δήμων Τρικκαίων και Κουρίου Kύπρου

Με απτές πράξεις ενισχύεται η η αδελφοποίηση ανάμεσα στους Δήμους Τρικκαίων και Κουρίου, όπως αποτυπώθηκε κατά την επίσκεψη της τρικαλινής αντιπροσωπείας στη Μεγαλόνησο.

Με αφορμή το Διεθνές Φεστιβάλ Χορωδιών Κουρίου, όπου η Δημοτική Χορωδία Τρικάλων ήταν η τιμώμενη, η αδελφοποίηση που ξεκίνησε να σχεδιάζεται το 2016 και επισημοποιήθηκε το 2018, επεκτείνεται σε νέες δράσεις και ενισχύεται με νέες δραστηριότητες.

Η συνάντηση των δύο Δημάρχων, του Νίκου Σακκά από τα Τρίκαλα και του Παντελή Γεωργίου από το Κούριο, στο Δημαρχείο Υψωνα, το Σάββατο 20 Ιουνίου 2026, προανήγγειλε άνοιξε τον επόμενο κύκλο κοινών δράσεων.

Συγκεκριμένα, στη συνάντηση ανάμεσα στα μέλη των Δημοτικών Συμβουλίων των δύο Δήμων, οι Δήμαρχοι συζήτησαν και συμφώνησαν τα εξής:

– Στα Τρίκαλα θα ανεγερθεί μνημείο για πεσόντες ή/και πολεμήσαντες Τρικαλινούς στην Κύπρο, το 1974. Σχετική συζήτηση πραγματοποιήθηκε τον περασμένο χειμώνα στα Τρίκαλα και οι λεπτομέρειες θα διευθετηθούν σύντομα.

– Ο Δήμος Κουρίου αναλαμβάνει να χρηματοδοτήσει τη διαμόρφωση αμφιθεατρικού χώρου στην πλατεία Υψωνα (όπως λεγόταν ο Δήμος Κουρίου μέχρι το 2024) που ονοματοδοτήθηκε στα Τρίκαλα τον Δεκέμβριο του 2025.

– Η πλατεία μπροστά από το προς ολοκλήρωση Μουσείο Μάριου Τόκα στο Κούριο, θα ονοματοδοτηθεί ως “Πλατεία Τρικάλων”.

– Το Μουσείο Τσιτσάνη και το Μουσείο Μάριου Τόκα θα αδελφοποιηθούν.

– Ηδη αδελφοποιήθηκαν, το 12ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων με το Δημοτικό Σχολείο Ύψωνα Β΄, ως αποτέλεσμα της συνεργασίας των δύο διευθυντριών κ. Ζωής Μπούσια και Μαρία Σουτζιή

Ο κ. Σακκάς επεσήμανε ότι “Είμαστε πλέον ένα, οι Δήμοι Κουρίου και Τρικκαίων, μπορούμε να μιλάμε πέρα από την κοινή γλώσσα και τα κοινά έθιμα, με πρόσθετες συναντήσεις, με περισσότερη χαρά”. Ευχαρίστησε, επίσης, τον Δήμαρχο Παντελή Γεωργίου και κάθε αντιδήμαρχο και μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου Κυρίου για την υποδοχή, τη φιλοξενία, την τιμή.

Στο Δημαρχείο Κουρίου, οι ομιλίες των δύο Δημάρχων και όλων των εκπροσώπων του Δήμου Τρικκαίων, εστίασαν στην ταχύτητα με την οποία, μέσα σε λίγα χρόνια οι δύο Δήμοι και οι πολίτες ενίσχυσαν του δεσμούς. Ακολούθησε ανταλλαγή δώρων ανάμεσα στους δύο Δημάρχους.

Τον Δήμο Τρικκαίων εκπροσώπησαν στο Κούριο, οι αντιδήμαρχοι Σοφία Αλεστά, Ζωή Παπαναστασίου, Μιχάλης Λάππας, οι εντεταλμένοι σύμβουλοι Δημοσίων Σχέσεων και ατόμων με αναπηρία, Εφη Λεβέντη και Βασίλης Τσιούτσιας αντιστοίχως, οι δημοτικοί σύμβουλοι Μαρίνα Καραμέτου, Ακης Αναστασίου και Χρήστος Ζαραμπούκας.

Από το γραφείο Τύπου