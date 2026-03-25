Με κόσμο και… ανοιξιάτικο καιρό η παρέλαση της 25ης Μαρτίου στα Τρίκαλα

Με αρκετό κόσμο και καιρικές συνθήκες που, αν και καλές, δεν θύμιζαν πλήρως άνοιξη, πραγματοποιήθηκε στην κεντρική πλατεία των Τρικάλωνη μεγάλη παρέλαση για την επέτειο της Ελληνική Επανάσταση του 1821.

Η «καρδιά» της πόλης γέμισε από νωρίς με πολίτες κάθε ηλικίας, οικογένειες και μαθητές, που πήραν θέση κατά μήκος της διαδρομής για να παρακολουθήσουν τον μαθητόκοσμο, του μαθητές της ΣΜΥ και τα άλλα τμήματα της παρέλασης. Παρά τη συννεφιά και τη σχετικά χαμηλή για την εποχή θερμοκρασία, η συμμετοχή ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητική, επιβεβαιώνοντας τον έντονο συμβολισμό της ημέρας.

Τιμώμενο πρόσωπο ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτριος Παπαστεργίου, ο οποίος παρακολούθησε την παρέλαση από την εξέδρα των επισήμων, πλαισιωμένος από τοπικούς φορείς, αυτοδιοικητικούς και εκπροσώπους των αρχών.

