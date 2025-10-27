Με καταθέσεις στεφάνων ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου

Τους πεσόντες αγωνιστές του Έθνους, που αμύνθηκαν και θυσίασαν τη ζωή τους για την Ελευθερία της πατρίδας, τίμησαν το πρωί της Δευτέρας, οι μαθητές των σχολείων της πόλης των Τρικάλων, με αφορμή τον εορτασμό της επετείου της 28ης Οκτωβρίου.

Στις 11:30 το πρωί, πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Ηρώου, έναντι της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Τρικάλων, κατάθεση στεφάνων από την μαθητιώσα νεολαία της πόλης.

Στο χώρο του προσκυνήματος παραβρέθηκαν παράγοντες των εκπαιδευτικών διευθύνσεων του νομού, της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, του Δήμου, μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Τρικάλων, φοιτητές του πανεπιστημιακού Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, σπουδαστές του ΤΕΕ βοηθών νοσοκόμων του υπουργείου Υγείας, το Σώμα Ελληνίδων Οδηγών, το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων και το τοπικό τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.