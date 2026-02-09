Με Καραφώτη έκοψε την πίτα η αδελφότητα Γαρδικιωτών της Αθήνας

Σε κλίμα χαράς, αντάμωσης και γνήσιου κεφιού πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Αδελφότητας Γαρδικιωτών Αθήνας – Πειραιά, την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2026, στο φιλόξενο KOUKOUTSI Restaurant Bar.

Μέλη και φίλοι της Αδελφότητας έδωσαν δυναμικό «παρόν», γεμίζοντας τον χώρο και αποδεικνύοντας για ακόμη μία χρονιά ότι οι δεσμοί με τον τόπο καταγωγής παραμένουν ισχυροί, ακόμη και μακριά από αυτόν. Η ατμόσφαιρα ήταν από νωρίς γιορτινή, με ευχές για υγεία, αισιοδοξία και μια δημιουργική νέα χρονιά.

Ιδιαίτερη στιγμή της εκδήλωσης αποτέλεσε η κοπή της πίτας, μέσα σε κλίμα συγκίνησης και συλλογικότητας, ενώ αμέσως μετά τη σκυτάλη πήρε η μουσική, δίνοντας τον τόνο μιας αξέχαστης γιορτής.

Τη βραδιά απογείωσε ο αγαπημένος συμπατριώτης καλλιτέχνης Κώστας Καραφώτης, ο οποίος με τη ζεστή φωνή και την άμεση επικοινωνία του με το κοινό ξεσήκωσε τους παρευρισκόμενους. Το πρόγραμμα πλαισιώθηκε από την Ματθαία Σπιταδάκη κι εξαιρετικούς μουσικούς, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που συνδύασε το λαϊκό με το παραδοσιακό στοιχείο με τη χαρά της παρέας.

Το κέφι, ο χορός και τα χαμόγελα κράτησαν μέχρι αργά, μετατρέποντας την κοπή της πίτας σε μια αυθεντική γιορτή που θύμισε σε όλους πως οι σύλλογοι δεν είναι απλώς θεσμοί, αλλά ζωντανά κύτταρα μνήμης, παράδοσης και ανθρώπινης επαφής.

