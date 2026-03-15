Με ικανοποιητική συμμετοχή η ψηφοφορία για την εκλογή των συνέδρων του ΠαΣοΚ στο νομό

Ομαλά εξελίσσεται η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη συνέδρων του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής και στην Τρίκαλα, όπου από το πρωί της Κυριακής τα μέλη του κόμματος προσέρχονται στις κάλπες για να επιλέξουν τους εκπροσώπους που θα συμμετάσχουν στο επικείμενο συνέδριο της παράταξης. Η ψηφοφορία ξεκίνησε στις 7 το πρωί και θα ολοκληρωθεί στις 7 το απόγευμα.

Στον νομό Τρικάλων η διαδικασία διεξάγεται στα εκλογικά κέντρα που λειτουργούν στις έδρες των τεσσάρων δήμων, και συγκεκριμένα στα Τρίκαλα, την Καλαμπάκα, την Πύλη και τη Φαρκαδόνα. Τα μέλη ψηφίζουν με μονοσταυρία, ενώ ισχύουν και οι προβλεπόμενες ποσοστώσεις για την εκπροσώπηση των φύλων και των νέων κάτω των 35 ετών.

Στελέχη της τοπικής οργάνωσης επισημαίνουν ότι η σημερινή διαδικασία έχει ιδιαίτερη σημασία για την ανανέωση των κομματικών οργάνων και την ενίσχυση της παρουσίας του κόμματος στην περιοχή. Παράλληλα, η συμμετοχή των μελών θεωρείται κρίσιμος παράγοντας για τη διαμόρφωση των συσχετισμών που θα καταγραφούν στο συνέδριο.

Οι σύνεδροι που θα εκλεγούν από τον νομό Τρικάλων θα εκπροσωπήσουν τις τοπικές οργανώσεις στις εργασίες του συνεδρίου, όπου αναμένεται να συζητηθούν η πολιτική στρατηγική και οι οργανωτικές αλλαγές της παράταξης ενόψει της επόμενης εκλογικής περιόδου.

Γ.Δ. trikalaenimerosi.gr