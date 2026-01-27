Με γραπτές εξετάσεις ΑΣΕΠ προϊστάμενοι και διευθυντές στο Δημόσιο

Με εξετάσεις μέσω ΑΣΕΠ (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού) θα πραγματοποιείται η επιλογή προϊσταμένων στο Δημόσιο (γενικοί διευθυντές, διευθυντές, τμηματάρχες), όπως προβλέπεται στο σχέδιο νόμου που προετοιμάζει το υπουργείο Εσωτερικών. Σύμφωνα με την Καθημερινή (Τάνια Γεωργιοπούλου) ειδικά για τις θέσεις των γενικών διευθυντών προβλέπεται διπλή διαγωνιστική διαδικασία ανάλογα με τη συγκεκριμένη θέση που διεκδικούν. Τα τυπικά προσόντα, η αποκτηθείσα εμπειρία σε θέσεις ευθύνης θα συνεχίσουν να λαμβάνονται υπόψη, ωστόσο οι συγκεκριμένες πληροφορίες θα περνούν για κάθε δημόσιο υπάλληλο αυτόματα στο σύστημα, χωρίς να χρειάζεται να προσκομίζονται έγγραφα και βεβαιώσεις. Οι κρίσεις των τμηματαρχών θα περνούν μέσα από υπηρεσιακά συμβούλια, ωστόσο και πάλι οι διαδικασίες θα είναι σε μεγάλο βαθμό αυτοματοποιημένες, ενώ καταργείται για όλους τους βαθμούς η διαδικασία της συνέντευξης.

Οι βασικές αρχές του νομοσχεδίου παρουσιάστηκαν χθες από τον υπουργό Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο και την υφυπουργό Παρασκευή Χαραλαμπογιάννη στο υπουργικό συμβούλιο. Στόχος του ΥΠΕΣ είναι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο να προωθηθεί στη Βουλή πριν από το Πάσχα.

Εξαιρετικά σημαντική αλλαγή που φέρνει το νομοσχέδιο είναι η πρόβλεψη της προκήρυξης κρίσεων για όλες τις θέσεις στο Δημόσιο κάθε τρία χρόνια από το υπουργείο Εσωτερικών, οπότε θα εκκινεί αυτόματα η διαδικασία. Με το υφιστάμενο σύστημα για να εκκινήσει η διαδικασία θα έπρεπε να εκδώσει προκήρυξη ο υπουργός, ο περιφερειάρχης, ο δήμαρχος ή ο πολιτικός προϊστάμενος κάθε φορέα για τις θέσεις προϊσταμένων, κάτι που πολύ συχνά η πολιτική ηγεσία απέφευγε προκειμένου να μην προκαλέσει τριγμούς και δυσαρέσκειες στις υπηρεσίες. Ακόμη κι αν τελικά ανακοινωνόταν η έναρξη των κρίσεων, η διαδικασία έτσι όπως ισχύει αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με έρευνα του ΑΣΕΠ το 2020, χρειαζόταν επτά χρόνια για όλες τις θέσεις προϊσταμένων όλων των επιπέδων.

Η έλλειψη πολιτικής βούλησης συναντά τη διοικητική δυσκολία για αδράνεια και κάπως έτσι η πλειονότητα των θέσεων, κυρίως διευθυντών και τμηματαρχών, δεν έχει περάσει από κρίσεις από το 2011, με εξαίρεση τα υπουργεία Ανάπτυξης, Παιδείας και κάποιους άλλους φορείς. Οι αρμοδιότητες των γενικών διευθυντών και των διευθυντών στους περισσότερους τομείς του Δημοσίου εξυπηρετούνται από αναπληρωτές, οι οποίοι δεν έχουν περάσει καμιά διαδικασία κρίσης, αλλά προκρίθηκαν με εσωτερικές διαδικασίες χωρίς συγκεκριμένα και καθορισμένα κριτήρια.

