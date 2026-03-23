Με βαριές κατηγορίες στον ανακριτή Καρδίτσας οι δυο νεαροί που κατηγορούνται για τον φόνο του τραγουδιστή

Ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι η παρουσία των δύο ανηλίκων στον Ανακριτή στα Δικαστήρια Καρδίτσας που κατηγορούνται για την δολοφονία του 51χρονου τραγουδιστή Γ. Τσιτόγλου την Κυριακή (22/3) στην Καρδίτσα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του KarditsaLive.Net οι δικαστικές αρχές προχώρησαν στην απαγγελία βαρύτατων κατηγοριών, ενώ η πλευρά του θύματος ζητά την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, αφήνοντας αιχμές για κρυφά κίνητρα και εμπλοκή τρίτων προσώπων. Ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την προσεχή Παρασκευή, 27 του μηνός.

Στους δύο ανήλικους απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, με τον έναν να κατηγορείται ως φυσικός αυτουργός και τον δεύτερο ως συνεργός. Παράλληλα, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για συνοδά πλημμελήματα, όπως οπλοφορία, οπλοχρησία, οπλοκατοχή και κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας του θύματος κ. Κωστή αυτό που ξεχώρισε ήταν η στάση των δύο κατηγορουμένων καθώς όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, οι νεαροί εμφανίστηκαν ενώπιον των αρχών «εκτός τόπου και χρόνου», εντελώς χαλαροί και χωρίς να έχουν συνειδητοποιήσει τη βαρύτητα της πράξης τους, αντιμετωπίζοντας τη διαδικασία «σαν να είχαν πάει σε σχολική εκδρομή».

Ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας έκανε λόγο για «μανία, πάθος και οργή», βασιζόμενος στα πολλαπλά χτυπήματα που δέχθηκε το θύμα, αναμένοντας την επίσημη ιατροδικαστική έκθεση για την πλήρη επιβεβαίωση.

Η πλευρά του θύματος, έχοντας δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, έχει ήδη καταθέσει μια σειρά από κρίσιμα αιτήματα προς τις ανακριτικές αρχές για να φωτιστούν οι «σκιές» της υπόθεσης:

Άρση τηλεφωνικού απορρήτου: Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα κινητά τηλέφωνα των δραστών δεν έχουν βρεθεί. Η οικογένεια θεωρεί κομβική την ανάκτησή τους για να εξεταστούν οι συνομιλίες που προηγήθηκαν του εγκλήματος.

Ο ρόλος της γυναίκας: Ζητείται η ενδελεχής έρευνα για μια γυναίκα που φέρεται να ήταν παρούσα στο επεισόδιο και η οποία τράπηκε σε φυγή πριν καν φτάσει το ασθενοφόρο.

Αναπαράσταση του εγκλήματος: Για να μην υπάρξει καμία απολύτως αοριστία ή υπόνοια γύρω από τις ακριβείς συνθήκες τέλεσης του εγκλήματος.