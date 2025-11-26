Με βαριά εγκαύματα 12χρονος απο την Καρδίτσα που έριξε οινόπνευμα στο τζάκι

Σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένο νοσηλεύεται στο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» το 12χρονο αγόρι, το οποίο υπέστη σοβαρά εγκαύματα έπειτα από ατύχημα στο σπίτι του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή του Παλαμά στην Καρδίτσα, τη στιγμή που επιχειρούσαν να ανάψουν το τζάκι με το παιδί να έχει υποστεί σοβαρά εγκαύματα στο 70% του σώματός του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 12χρονος έριξε οινόπνευμα στο τζάκι και έπιασε φωτιά.

Ο ανήλικος, αρχικά διακομίστηκε στο γενικό νοσοκομείο Καρδίτσας, όπου οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη διασωλήνωσή του και από εκεί μεταφέρθηκε στην Αθήνα λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του.