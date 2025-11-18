Με βάρκα και προσωπικό ο καθαρισμός του Ληθαίου 

Συνεχίζει ο Δήμος Τρικκαίων να προβαίνει σε καθαρισμό της κοίτης του Ληθαίου, ευπρεπίζοντας το ποτάμι. Οι εργασίες ξεκίνησαν από την έξοδο της πόλης προς την περιφερειακή οδό Ιωαννίνων και συνεχίστηκαν στην περιοχή της γέφυρας Τρικκαίογλου. Η Δ/νση Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης ανέλαβε τον καθαρισμό αρχικώς με το μηχάνημα – βάρκα που διαθέτει. Επειδή η κοίτη είναι ακόμη ρηχή και η βάρκα δεν μπορεί να κινηθεί σε όλα τα σημεία, όπως εξηγεί ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Παναγιώτη Ντιντής, το προσωπικό του Δήμου Τρικκαίων προβαίνει στον καθαρισμό με τα εργαλεία που απαιτούνται, εισερχόμενοι στο νερό. Ο καθαρισμός συνεχίζεται προς το κέντρο της πόλης, αναλόγως και των κάθε φορά επικρατουσών καιρικών συνθηκών.

Από το γραφείο Τύπου