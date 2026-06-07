Με τροποποιήσεις και προσθήκη μπαταρίας η επένδυση μεγάλου φωτοβολταϊκού έργο στον Δήμο Μετεώρων

Σε τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων προχωρά το μεγάλο φωτοβολταϊκό πάρκου ισχύος 65 MW στις περιοχές Αγιόφυλλου και Οξύνειας του Δήμου Μετεώρων, καθώς και στην Τρικοκκιά του Δήμου Δεσκάτης, με βασικές αλλαγές την προσθήκη συστήματος αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και την οριστικοποίηση του τεχνολογικού εξοπλισμού.

Συγκεκριμένα, τροποποιείται η υφιστάμενη Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς «ΧΑΣΙΩΝ Ι» και «ΧΑΣΙΩΝ ΙΙ», οι οποίοι αναπτύσσονται στις Περιφερειακές Ενότητες Τρικάλων και Γρεβενών. Το έργο υλοποιείται από τις εταιρείες ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΧΑΣΙΩΝ Ι Μ.Ι.Κ.Ε. και ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΧΑΣΙΩΝ ΙΙ Μ.Ι.Κ.Ε.

Η επένδυση περιλαμβάνει την εγκατάσταση συνολικά 97.745 φωτοβολταϊκών πλαισίων ισχύος 665 Watt το καθένα, τα οποία θα συνδέονται με 197 μετατροπείς συνολικής ισχύος 65 MW. Η παραγόμενη ενέργεια θα διοχετεύεται είτε στο νέο σύστημα αποθήκευσης είτε απευθείας στους υποσταθμούς μέσης τάσης για την έγχυσή της στο ηλεκτρικό δίκτυο.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η προσθήκη μονάδων αποθήκευσης ενέργειας συνολικής εγκατεστημένης χωρητικότητας 156,46 MWh, με τεχνολογία φωσφορικού σιδήρου-λιθίου (LFP). Το σύστημα θα επιτρέπει τη βελτιστοποίηση της αξιοποίησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας και τη σταθερότερη λειτουργία του έργου.

Ο φωτοβολταϊκός σταθμός θα αναπτυχθεί σε συνολική έκταση άνω των 1,23 εκατ. τετραγωνικών μέτρων, ενώ για την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις θα αξιοποιηθεί αποκλειστικά το υφιστάμενο οδικό δίκτυο, χωρίς να απαιτούνται νέες οδικές παρεμβάσεις.

Με την ολοκλήρωσή του, το έργο αναμένεται να αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες επενδύσεις στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ευρύτερη περιοχή Θεσσαλίας και Δυτικής Μακεδονίας.

trikalaenimerosi.gr (*Με πληροροφίες από ypdoomes.com και το ρεπορτάζ της Κατερίνας Παναγέα)