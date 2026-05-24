Μετέωρα: Το «διαμάντι» του νομού Τρικάλων – Η άνοδος της θερμοκρασίας φέρνει και άνοδο στην τουριστική κίνηση

Σε τροχιά έντονης τουριστικής κίνησης μπαίνει η περιοχή των Μετεώρων, καθώς η άνοδος της θερμοκρασίας και οι ανοιξιάτικες – καλοκαιρινές καιρικές συνθήκες φέρνουν ολοένα και περισσότερους επισκέπτες στην περιοχή. Έλληνες και ξένοι ταξιδιώτες επιλέγουν καθημερινά τα Μετέωρα για σύντομες αποδράσεις, θρησκευτικό τουρισμό αλλά και φυσιολατρικές εμπειρίες.

Η βελτίωση του καιρού και οι υψηλότερες θερμοκρασίες δημιουργούν ιδανικές συνθήκες για περιηγήσεις στα μοναστήρια, πεζοπορίες στα μονοπάτια της περιοχής και δραστηριότητες στη φύση.

Τα Σαββατοκύριακα η περιοχή συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό επισκεπτών, ενώ ιδιαίτερα αυξημένο παραμένει το ενδιαφέρον από τουρίστες του εξωτερικού που επιλέγουν τα Μετέωρα ως έναν από τους κορυφαίους προορισμούς της Ελλάδας. Η μοναδική εικόνα των βράχων και των ιστορικών μοναστηριών, σε συνδυασμό με τις καλές καιρικές συνθήκες, ενισχύουν ακόμη περισσότερο τη δυναμική της περιοχής.

Πολλοί εκτιμούν ότι η φετινή τουριστική περίοδος θα κινηθεί σε θετικά επίπεδα, καθώς η αυξημένη επισκεψιμότητα αναμένεται να δώσει σημαντική ώθηση στην τοπική οικονομία και στις επιχειρήσεις της ευρύτερης περιοχής της Καλαμπάκα.