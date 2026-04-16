Μεσοχώρα: Στις 22 Μαϊου η εκδίκαση της απαλλοτρίωσης – Τον Ιούνιο αναμένεται η έκδοση της απόφασης

Στις 22 Μαΐου θα εκδικαστεί στο Εφετείο Λάρισας η υπόθεση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης 800 στρεμμάτων στη Μεσοχώρα του Δήμου Πύλης, και όπως ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας σήμερα στη Λέσχη 97,6 ο πληρεξούσιος δικηγόρος της ΔΕΗ Δημήτρης Πίσπας, οι ημερομηνίες είναι ασφυκτικές και δεν μπορεί να δοθεί αναβολή.

«Το δικαστήριο είναι στις 22 Μαΐου, και προσδιορίστηκε σε εκείνη την ημερομηνία με αριθμό πινακίου 70. Ο ίδιος αυτός νόμος το ορίζει να εκδοθεί η απόφαση εντός ενός μηνός από τη συζήτηση της αίτησης. Δηλαδή ρητά ορίζει ότι αναβολή δεν προβλέπεται, και κατά της απόφασης αυτής δεν ασκούνται ένδικα μέσα και δεν χωρεί αναστολή εκτέλεσης.

Πιστεύω δηλαδή θα ακολουθηθεί αυτή η διάταξη του νόμου. Συνεπώς πιστεύω ο δικαστής που θα χρεωθεί την υπόθεση λογικά θα ακολουθήσει αυτή τη διαδικασία, και μέσα στον Ιούνιο θα βγάλει την απόφαση.

Δεν ξέρω τι έχει ο κ. Δήμαρχος στο μυαλό του μιλώντας για μια αναβολή, ούτε αν έχει κάποιο νόημα.