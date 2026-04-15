Μεσοχώρα: Θυροκολλήθηκε η απαλλοτρίωση 800 στρεμμάτων – Μέχρι 840 ευρώ το τ.μ. οι κύριες κατοικίες

Σημαντικές εξελίξεις σημειώθηκαν στο πολύπαθο έργο της Μεσοχώρας, καθώς χθες θυροκολλήθηκε στον Δήμο Πύλης δικόγραφο που αφορά την αναγκαστική απαλλοτρίωση περίπου 800 στρεμμάτων στον χώρο που πρόκειται να κατακλυστεί.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ Τρικάλων Ντίνος Κοτρώνης, η διαδικασία αφορά πρόταση της ΔΕΗ, η οποία ανοίγει ουσιαστικά τον δρόμο ώστε η επιχείρηση να εισέλθει στον χώρο και να ξεκινήσει τις απαραίτητες εργασίες για τη λειτουργία του ταμιευτήρα.

Δικαίωμα εισόδου με κατάθεση του 70%

Όπως εξήγησε, η υπόθεση θα οριστεί σε δικασίμο και στη συνέχεια το Εφετείο Λάρισας θα προχωρήσει στην επικύρωση των τιμών αποζημίωσης.

Ωστόσο, ήδη από τη φάση αυτή, η ΔΕΗ έχει το δικαίωμα —βάσει νόμου— να καταθέσει το 70% της αποζημίωσης και να εισέλθει στον χώρο κατάκλισης για να ξεκινήσει εργασίες.

«Η διαδικασία πλέον είναι συγκεκριμένη. Θα γίνει στο Εφετείο Λάρισας η αναγνώριση των δικαιούχων και η κατάθεση των αποζημιώσεων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πόσες θα είναι οι αποζημιώσεις

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που έγιναν:

Για οικόπεδα: περίπου 15 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο

Για κατοικίες:

έως 840 ευρώ/τ.μ. για τις κύριες κατοικίες

έως 360 ευρώ/τ.μ. για βοηθητικά κτίσματα

Ο μέσος όρος αποζημίωσης εκτιμάται στα 500–600 ευρώ/τ.μ.

Ο κ. Κοτρώνης υπενθύμισε ότι στο παρελθόν είχαν επιτευχθεί σημαντικά υψηλότερες τιμές, φτάνοντας έως και τα 1.500 ευρώ/τ.μ., γεγονός που δημιουργεί συγκρίσεις με τις σημερινές αποζημιώσεις.

«Έχει μπει το νερό στο αυλάκι»

Παρά τις επιφυλάξεις που εκφράζονται λόγω της πολυετούς καθυστέρησης του έργου, ο ίδιος εκτίμησε ότι πλέον η διαδικασία έχει ουσιαστικά δρομολογηθεί.

«Νομίζω ότι έχει μπει το νερό στο αυλάκι», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για εξέλιξη που μπορεί να σηματοδοτήσει σημαντικές αλλαγές για ολόκληρο τον ορεινό όγκο της περιοχής.

Το έργο της Μεσοχώρας αποτελεί ένα από τα πλέον πολυσυζητημένα έργα της περιοχής, με ιστορία που ξεπερνά τα 25 χρόνια καθυστερήσεων και αντιπαραθέσεων.