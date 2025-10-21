Μειώθηκε η παραγωγή του αιγοπρόβειου γάλακτος στην περιοχή της Θεσσαλίας

H θανάτωση εκατοντάδων χιλιάδων προβάτων για την εκρίζωση της ευλογιάς οδηγεί σε µείωση της πρώτης ύλης, µείωση που σε ορισµένες περιφέρειες, όπως για παράδειγµα στη Θράκη, φτάνει ακόµη και το 40%, ενώ σε απόλυτους αριθµούς η µεγαλύτερη µείωση ποσοτήτων καταγράφεται τους τελευταίους µήνες στη Θεσσαλία, σημειώνει η Καθημερινή (Δήμητρα Μανιφάβα).

∆εν είναι τυχαίο ότι χθες ο Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών Γαλακτοκοµικών Προϊόντων (ΣΕΒΓΑΠ) εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία επισηµαίνει ότι η εξάπλωση της ευλογιάς, «έχοντας ήδη καταστρέψει πολλές κτηνοτροφικές µονάδες, έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει πάρα πολύ αρνητικά αρκετές µεταποιητικές επιχειρήσεις λόγω της έλλειψης πρώτης ύλης».

Μάλιστα, σύµφωνα µε πληροφορίες της εφημερίδας, το πρόβληµα της έλλειψης δεν αφορά κάποια µικρά τυροκοµεία, αλλά πλέον χτυπάει την πόρτα και µεγάλων γαλακτοβιοµηχανιών. Η φέτα, άλλωστε, που παρασκευάζεται από αιγοπρόβειο γάλα, αποτελεί ένα από τα κυριότερα εξαγώγιµα προϊόντα της Ελλάδας. Συνολικά το 2024 η αξία των εξαγωγών φέτας ξεπέρασε τα 788 εκατ. ευρώ, αυξηµένη κατά 6,73% σε σύγκριση µε το 2023.

Πλέον οι όποιες ελπίδες στο θέμα της ευλογιάς εναπόκεινται στον… κακό καιρό, καθώς εκτιµάται ότι µε την πτώση της θερµοκρασίας λόγω της έλευσης του χειµώνα τους επόµενους µήνες θα περιοριστεί η εξάπλωση της ζωονόσου. Ας σηµειωθεί ότι στην Ελλάδα η γαλακτική περίοδος είναι στις περισσότερες περιοχές από τον ∆εκέµβριο µέχρι τον Μάρτιο και πλέον είναι κρίσιµο ποια θα είναι η κατάσταση στο ζωικό κεφάλαιο. Από τον Αύγουστο του 2024 µέχρι και τον Σεπτέµβριο του 2025 έχουν θανατωθεί περίπου 328.000 ζώα, ενώ µόνο το δίµηνο Αυγούστου – Σεπτεµβρίου επιβεβαιώθηκαν από τις αρµόδιες υπηρεσίες 580 νέες εστίες σε εκµεταλλεύσεις αιγοπροβάτων. Από αυτές, οι 233 εντοπίζονται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, 134 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και 95 στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.

thessaliaeconomy.gr