Μεγάλη “πράσινη” επένδυση της ΔΕΥΑΤ: Με 4,5 εκατ. ευρώ εγκρίθηκε το μεγάλο φωτοβολταϊκό των 4,6 MW

Εξαιρετικά καλά νέα για τη ΔΕΥΑ των Τρικάλων, τον Δήμο Τρικκαίων συνολικότερα, το περιβάλλον και τους κατοίκους. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Θεσσαλία» 2021-2027 ενέκρινε το έργο της ΔΕΥΑΤ για λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού στο Διαλεχτό. Πρόκειται για ένα έργο για το περιβάλλον και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με πλήθος ωφελειών για τους πολίτες.

Το έργο είναι απόδειξη της συνεχιζόμενης και επίμονης προσπάθειας της Δημοτικής Επιχείρησης και του Δήμου Τρικκαίων συνολικά τα τελευταία πεντέμισι χρόνια, καθώς

– σχεδιάστηκε ήδη από το 2021

– αποτελεί τμήμα της Στρατηγικής Ενεργειακής Μετάβασης του Δήμου Τρικκαίων από το 2002

– είναι μέρος της πολιτικής του Δήμου Τρικκαίων για τις 100 Κλιματικά Ουδέτερες και Εξυπνες Πόλεις της Ευρώπης, όπου εντάχθηκε ο Δήμος από το 2023

– είναι αποτέλεσμα συνεχόμενων προσπαθειών για εξεύρεση σταθερής χρηματοδότησης.

Το έργο, με τη συμβολή της κεντρικής υπηρεσίας διαχείρισης του ΕΣΠΑ, υποβλήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2025, σε σχετική πρόσκληση της υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος “Θεσσαλία”, ακολούθησαν οι αξιολογήσεις και οι παροχές διευκρινίσεων, μέχρι τον Ιούλιο του 2026κ, οπότε δόθηκε η τελική έγκριση. Αυτό σημαίνει πως απομένει η διαδικασία που θα οδηγήσει στη δημοπράτηση του έργου.

Ο πλήρης τίτλος του έργου είναι “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ (Φ/Β) ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 4.599,90 kW ΜΕ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ (Virtual Net metering) ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ”.

Τα οφέλη αφορούν

– στην ενεργειακή αυτονομία της ΔΕΥΑΤ σε πολύ μεγάλο βαθμό

– στη μείωση, κατά εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, των ποσών της ΔΕΥΑΤ σε παρόχους ενέργειας

– στη μεταφορά των χρημάτων αυτών σε έργα στον Δήμο Τρικκαίων

– στην αύξηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη χώρα μας

– στη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος με οφέλη για το περιβάλλον.

Το έργο

– κατασκευάζεται σε δημοτική έκταση στο Διαλεχτό του Δήμοου Τρικκαίων

– αφορά σταθμό ισχύος 4.599,90 kW

– θα λειτουργεί με εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό (net metering).

Εμφαση έδωσε ο Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς στην έγκριση του έργου, τονίζοντας ότι “τα οφέλη για όλους τους τρικαλινούς πολίτες και για το περιβάλλον είναι προφανή. Δουλέψαμε με συστηματικό τρόπο και η σημερινή ημέρα αποδεικνύει ότι, με σχεδιασμό, προγραμματισμό και ολοκληρωμένες προτάσεις, μπορούμε να βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής για όλους τους πολίτες”. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΤ Χρήστος Μπλουγούρας έκανε λόγο για “τη σημαντική ημέρα που αφορά όχι τη ΔΕΥΑΤ ως οργανισμό και μόνο, αλλά και συνολικά τον Δήμο μας, αφού φάνηκε το αποτέλεσμα της συστηματικής δουλειάς, που θα έχει σημαντικότατα οφέλη για όλους και όλες”.

Από το γραφείο Τύπου