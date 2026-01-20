Μεγάλη επιχείρηση στην οποία έχουν μπει στο στόχαστρο πρατήρια υγρών καυσίμων που έκλεβαν καύσιμα από ανυποψίαστους πολίτες, πραγματοποιεί από το πρωί της Τρίτης το ελληνικό FBI.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η εγκληματική οργάνωση είχε απλώσει τα πλοκάμια της σε όλη την Ελλάδα.

Κατά τις ίδιες πηγές τα πρατήρια καυσίμων που χρησιμοποιούσαν παράνομο λογισμικό για να παραδίδουν λιγότερα καύσιμα από αυτά που εμφανίζονταν στην αντλία βρίσκονται σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Θράκη και Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία.

Στο στόχαστρο φέρονται να βρίσκονται περισσότερα από 30 βενζινάδικα, εταιρείες και σπίτια με τους αστυνομικούς του ελληνικού FBI να έχουν προχωρήσει σε 10 συλλήψεις.