Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Θεσσαλία: Πάνω από 20 συλλήψεις για κλοπές μετασχηματιστών του ΔΕΔΔΗΕ

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Πέμπτης 28/05 μεγάλη επιχείρηση της Αστυνομίας για τη σύλληψη μελών εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν σε κλοπές μετασχηματιστών του ΔΕΔΔΗΕ στη Θεσσαλία, με τις συλλήψεις που έχουν γίνει μέχρι στιγμής να υπερβαίνουν τις 20.

Η επιχείρηση πραγματοποιείται από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καρδίτσας, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος και άλλων υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας.

Σε Καρδίτσα και Λάρισα δρούσαν κυρίως τα μέλη του κυκλώματος

Σύμφωνα με πληροφορίες από τα parapolitika.gr, τα μέλη του κυκλώματος δρούσαν κυρίως σε Καρδίτσα και Λάρισα, αφαιρώντας μετασχηματιστές, με σκοπό να αποσπάσουν τον χαλκό από το εσωτερικό τους και στη συνέχεια να διοχετεύσουν τα κλοπιμαία σε σκραπατζίδικα.

Η δράση τους, πέρα από την τεράστια οικονομική ζημιά που εκτιμάται σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ – με τις Αρχές να εξετάζουν ακόμη μεγαλύτερο ύψος καταστροφών – προκαλούσε και σοβαρά προβλήματα ηλεκτροδότησης, καθώς σημειώνονταν απανωτές διακοπές ρεύματος σε μεγάλες περιοχές.