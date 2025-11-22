Αρκετές ζημιές στον Ασπροπόταμο – φτηνά την γλύτωσε η Πύλη

Στο “παρά…πέντε” γλίτωσε από την μανία της φύσης ο Δήμος Πύλης, με το σκληρό καιρικό φαινόμενο να χτυπάει αλύπητα όμορους Δήμους & Νομούς, ξυπνώντας εφιαλτικές μνήμες του παρελθόντος, από τον καταστροφικό Daniel.

Το Γαρδίκι αντιμετώπισε κάποια προβλήματα με το πέρασμα ορμητικών νερών χειμάρρου μέσα από το χωριό, χωρίς να αναφερθούν ζημιές, το φούσκωμα του Ασπροπόταμου που έφτασε στα όριά του στην γέφυρα “Παπαχρήστου” και κάποια άλλα ορεινά την σκαπουλάρισαν με καταπτώσεις βράχων και μικρού εύρους κατολισθήσεις, που αντιμετωπίσθηκαν από την Υπηρεσία της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.

Στην θέση “Τρία Ποτάμια”, απ’ όπου και οι φωτό, λίγο έλειψε ο Ασπροπόταμος να παρασύρει το εκεί κατάστημα, που ως εκ θαύματος γλίτωσε, όχι όμως και ο δρόμος με την γέφυρα, που οι προηγούμενες ενέργειες αποκατάστασης, αποδείχθηκαν πασπαλίσματα και παρασύρθηκαν χωρίς καμία αντίσταση, αποκόπτοντας χωριά όπως η Ανθούσα, Καλιρρόη, Κατάφυτο, και Χαλίκι, την επικοινωνία τους με Τρίκαλα από την γέφυρα “Αλεξίου”, έχοντας πλέον πρόσβαση για Τρίκαλα, μόνο μέσω της διαδρομής Ανήλιο-Μέτσοβο-Καλαμπάκα.

Η ΤΚ της Μηλιάς είναι προς το παρόν εντελώς αποκομμένη, καθώς έκλεισε ο δρόμος προς Τζιούρτζια, από κατολίσθηση.

