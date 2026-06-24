Μεγάλες ζημιές από τους θυελλώδεις ανέμους, τη βροχή και το χαλάζι στο Ζάρκο

Ισχυρή κακοκαιρία έπληξε το απόγευμα της Τετάρτης το Ζάρκο, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα και εκτεταμένες ζημιές. Οι θυελλώδεις άνεμοι, η έντονη βροχόπτωση και το χαλάζι συνέθεσαν ένα σκηνικό που θύμιζε ακραία καιρικά φαινόμενα, με τους κατοίκους να παρακολουθούν ανήσυχοι την εξέλιξη της κακοκαιρίας.

Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια μέσα σε λίγα λεπτά, ενώ το χαλάζι έπληξε καλλιέργειες και προκάλεσε ζημιές σε περιουσίες. Οι δυνατές ριπές του ανέμου παρέσυραν αντικείμενα και δημιούργησαν επικίνδυνες καταστάσεις σε διάφορα σημεία του χωριού.

Κάτοικοι κάνουν λόγο για ένα από τα πιο έντονα φαινόμενα των τελευταίων ετών, ενώ αναμένεται να γίνει καταγραφή των ζημιών τις επόμενες ώρες.

krinilive.gr