Μείωση των ανέργων τον Φεβρουάριο στη Θεσσαλία – 56.927 οι εγγεγραμμένοι στη ΔΥΠΑ

Η εικόνα της αγοράς εργασίας τον Φεβρουάριο αποτυπώνεται με σαφώς βελτιωμένους αριθμούς στα μητρώα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), χωρίς ωστόσο να αίρονται οι χρόνιες παθογένειες της ελληνικής ανεργίας.

Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων διαμορφώθηκε σε 903.928 άτομα, καταγράφοντας μείωση 5,9% σε ετήσια βάση και 2,2% σε σχέση με τον Ιανουάριο 2026.

Από αυτούς 412.601 (45,6%) είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 491.327 (54,4%) για λιγότερο από 12 μήνες.

Στη Θεσσαλία

Σε αναζήτηση εργασίας βρίσκονται 56.927 άτομα στους τέσσερις νομούς της Θεσσαλίας όπως προκύπτει από τα πιο πρόσφατα στοιχεία (Φεβρουάριος) που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Από αυτούς 28.834 άτομα ψάχνουν για δουλειά για περισσότερο από 12 μήνες, ενώ λιγότερο από ένα χρόνο βρίσκονται στα μητρώα του ΟΑΕΔ συνολικά 28.093 άτομα.

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανέρχεται σε 11.251.

Τον αντίστοιχο μήνα του 2025 (Φεβρουάριος) ο αριθμός των ανέργων ήταν μεγαλύτερος, ανέρχονταν σε 60.768, ενώ τον Ιανουάριο του 2025 ανέρχονταν σε (57.734).

