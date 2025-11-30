Μαύρη αγορά στη Θεσσαλία για το εμβόλιο της ευλογιάς από την Τουρκία

Πολλοί κτηνοτρόφοι στη Θεσσαλία και όχι μόνο βρίσκονται σε απόγνωση. Την αγωνία τους να προστατεύσουν το ζωικό τους κεφάλαιο από την ευλογιά εκμεταλλεύονται κυκλώματα παράνομης εισαγωγής εμβολίων. Η Καθημερινή της Κυριακής καταγράφει απόπειρες λαθραίας εισαγωγής σκευασμάτων για την επιδημία σε ένα ρεπορτάζ που υπογράφουν οι Γιάννης Παπαδόπουλος και Κώστας Κουκουμάκας.

Στον Έβρο, στις 16 Οκτωβρίου, οι τελωνειακοί, εντόπισαν 60χρονο μειονοτικό που κουβαλούσε μέσα σε κιβώτιο από φελιζόλ, περιστοιχισμένα από παγοκύστες, 24 μη εγκεκριμένα κτηνιατρικά σκευάσματα με την επιγραφή Poxdoll. Ηταν δόσεις τουρκικού εμβολίου για την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

Οι 12 συσκευασίες των 50 ml και άλλες τόσες των 100 ml που είχε επιχειρήσει να εισαγάγει λαθραία ο 60χρονος, εκτιμάται ότι αντιστοιχούσαν σε 1.200 δόσεις. Στην απολογία του υποστήριξε ότι δεν έχει σχέση με την κτηνοτροφία. Ισχυρίστηκε ότι η παραγγελία είχε γίνει και είχε ήδη πληρωθεί από έναν συντοπίτη του. Είπε ότι απλώς παρέλαβε και μετέφερε το πακέτο, δίχως άλλη εμπλοκή…

Η φήμη του εμβολίου Poxdoll δεν άργησε να φτάσει στη Θεσσαλία. Κτηνοτρόφοι στα χωριά του Κάμπου ανταλλάσσουν στα κινητά τους τηλέφωνα ένα ενημερωτικό φυλλάδιο της τουρκικής εταιρείας Dollvet, που παράγει το εμβόλιο στην πόλη Σανλιούρφα, κοντά στα σύνορα με τη Συρία. Είναι ένα pdf δύο σελίδων, το οποίο αναγράφει στα αγγλικά τις δραστικές ουσίες του σκευάσματος και τις οδηγίες χρήσης «αποκλειστικά για κτηνιάτρους», όπως σημειώνεται. Η Καθημερινή έστειλε γραπτά ερωτήματα στην τουρκική εταιρεία για τυχόν πωλήσεις ή παραγγελίες από την Ελλάδα του εμβολίου Poxdoll, χωρίς να λάβει απάντηση.

Τρεις κτηνοτρόφοι σε Θράκη και Θεσσαλία είπαν στην εφημερίδα ότι γνωρίζουν συναδέλφους τους που εμβολίασαν τα κοπάδια τους με απαγορευμένα εμβόλια. Παραγωγός από τη Θεσσαλία που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας ανέφερε ότι από τα μέσα Σεπτεμβρίου κυκλοφορούσαν πληροφορίες στα καφενεία των χωριών για δύο «μεσίτες» εμβολίων που δέχονταν παραγγελίες από κτηνοτρόφους. Φέρεται να συνέλεγαν οι ίδιοι τις δόσεις από το εξωτερικό και να τις διέθεταν έπειτα σε εκτροφές στην Ελλάδα. Ο ένας λέγεται ότι είναι κτηνίατρος και ο άλλος ασχολείται με εμπόριο ζώων. Τα εμβόλια, όπως περιγράφεται, φτάνουν στην Ελλάδα στην τιμή των 0,50 ευρώ και στη συνέχεια χρεώνονται στους κτηνοτρόφους προς 6-7 ευρώ για κάθε δόση.

Πηγές από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης επισημαίνουν ότι κατά κανόνα τα εμβόλια χρειάζονται επαναληπτική δόση. Εξάρσεις κρουσμάτων που παρατηρήθηκαν το τελευταίο διάστημα σε κάποιες περιοχές της χώρας έχουν κινήσει υποψίες για κοπάδια που εμβολιάστηκαν μόνο με την πρώτη δόση, όμως δεν πραγματοποίησαν επαναληπτική και νόσησαν έπειτα μαζικά. Δεν υπάρχουν ακόμη διαθέσιμες αποδείξεις για να υποστηρίξουν αυτή την εκδοχή.

Μαρτυρίες στη Θεσσαλία αναφέρουν ότι τα ίδια εμβολιασμένα κοπάδια στη χώρα μας φέρεται να θανατώθηκαν γιατί ανιχνεύθηκαν σε αυτά κρούσματα ευλογιάς. Η αναπληρώτρια προϊσταμένη της γενικής διεύθυνσης Κτηνιατρικής στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Κατερίνα Μαρίνου, λέει στην ότι δεν υπάρχει διαθέσιμη ορολογική μέθοδος (ELISA) για τον διαχωρισμό των εμβολιασμών από τα φυσικά αντισώματα και δεν μπορεί να ανιχνευθεί εάν ο ιός κυκλοφορεί και σε έναν εμβολιασμένο πληθυσμό.

«Οι κτηνοτρόφοι είναι σε απόγνωση. Ζητούν το “ιορδανικό” εμβόλιo και όταν παίρνουν αρνητική απάντηση ζητούν το “τουρκικό”, όπως το λένε, παρότι γνωρίζουν ότι με το δεύτερο τα ζώα σοκάρονται. Δεν μπορούμε όμως να κάνουμε κάτι», αναφέρει κτηνίατρος στη Θεσσαλία. Στην Ιορδανία παράγεται το εμβόλιο Jovivac. Στην τράπεζα αποθεμάτων της Κομισιόν υπάρχουν διαθέσιμες 300.000 δόσεις του Jovivac, με τη δυνατότητα άμεσης παράδοσης από την εταιρεία επιπλέον 1,7 εκατ. δόσεων. Τον Οκτώβριο ήταν σε εξέλιξη διαγωνισμός της Κομισιόν για προμήθεια τεσσάρων εκατ. δόσεων εμβολίων για την ευλογιά των αιγοπροβάτων που βασίζονται στο τουρκικό στέλεχος.

Η κ. Μαρίνου αναφέρει ότι το τουρκικό εμβόλιο Poxdoll χρησιμοποιείται κατά του ιού της οζώδους δερματίτιδας των βοοειδών, κι επίσης κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και αυτός θα ήταν ένας από τους λόγους που ενδεχομένως δεν θα το ενέκριναν εύκολα στη χώρα μας. Το μειονέκτημα του ιορδανικού εμβολίου Jovivac, όπως σημειώνει η κ. Μαρίνου, είναι ότι βασίζεται σε άλλο στέλεχος του ιού, που φυλογενετικά είναι πιο μακριά από αυτό που ταλαιπωρεί τις ελληνικές εκτροφές. Παρόμοια είναι η παρατήρηση που γίνεται και για ένα τρίτο εμβόλιο, το Mevac, που βασίζεται σε παλαιότερο στέλεχος του ιού στη Ρουμανία.

Ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας περιγράφει επαφές που είχε στις Βρυξέλλες με υπηρεσιακούς παράγοντες της Κομισιόν, υποστηρίζοντας ότι υπήρξε εισήγηση προς την Ελλάδα για την εκτέλεση εμβολιαστικού προγράμματος. Ο ίδιος λέει ότι στην τράπεζα αποθεμάτων της Κομισιόν υπάρχουν διαθέσιμες δόσεις εμβολίων με μεγάλη αποτελεσματικότητα. «Οταν θα γίνει ο εμβολιασμός (σημ. με τα συγκεκριμένα σκευάσματα) και κάποιο ζώο εντοπίζεται θετικό, τότε θα αποχωρεί χωρίς να σφάζεται όλο το κοπάδι», είπε σε συνέντευξη Τύπου, περιστοιχισμένος από εκπροσώπους κτηνοτρόφων που τον ευχαρίστησαν για τη στήριξη.

Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση επισημαίνει ότι δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο για την ευλογιά. Τα διαθέσιμα ζωντανά εξασθενημένα εμβόλια, όπως περιγράφονται επιστημονικά, είναι αποτελεσματικά σε χώρες όπου η νόσος είναι ενδημική. Στελέχη αρμοδίων υπηρεσιών και κτηνίατροι εξηγούν ότι σε περίπτωση μαζικού εμβολιασμού υπάρχει κίνδυνος η Ελλάδα να χαρακτηριστεί χώρα ενδημική της ευλογιάς, επομένως τότε θα υπάρξουν περιορισμοί στη διακίνηση γάλακτος και κυρίως φέτας.

kosmoslarissa.gr (από το ρεπορτάζ των Γιάννη Παπαδόπουλου, και Κώστα Κουκουμάκα στην Καθημερινή)