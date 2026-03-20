“Μαϊμού” τεχνικοί του ΔΕΔΔΗΕ άρπαξαν 44.000 ευρώ από γυναίκα στα Τρίκαλα

Εξιχνιάστηκε από τις αστυνομικές αρχές υπόθεση απάτης σε βάρος γυναίκας στα Τρίκαλα, με δράστες που προσποιούνταν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, καταφέρνοντας να της αποσπάσουν μεγάλο χρηματικό ποσό και τιμαλφή.

Σύμφωνα με την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων “εξιχνιάστηκε περίπτωση απάτης και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τεσσάρων ημεδαπών ανδρών, ηλικίας 19, 21, 27 και 25 ετών, καθώς και σε βάρος άγνωστων, μέχρι στιγμής, συνεργών τους για εγκληματική οργάνωση και απάτη.

Ειδικότερα, όπως εξακριβώθηκε, πρωινές ώρες της 12-2-2026 στα Τρίκαλα, οι ταυτοποποιημένοι δράστες, από κοινού με άγνωστους συνεργούς τους, προσποιούμενοι υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, με το πρόσχημα βλάβης και διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος στην οικία ημεδαπής, κατάφεραν να την πείσουν και να της αποσπάσουν χρυσαφικά (βέρα, δακτυλίδια, σταυρό), μπαταρίες και το χρηματικό ποσό των (44.000) ευρώ περίπου, τα οποία τύλιξε με αλουμινόχαρτο και τα τοποθέτησε μέσα σε σακούλα.

Σε νομότυπες έρευνες που διενεργήθηκαν στις οικίες των ταυτοποιημένων δραστών, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

· -2- ρολόγια χειρός,

· -4- κινητά τηλέφωνα,

· -1- ζυγαριά ακριβείας και

· τα χρηματικά ποσά των -9.435- ευρώ, -3.150- ρουβλιών Ρωσίας, -865- λιρών Αγγλίας, -500- δολαρίων Η.Π.Α., -30- δολαρίων Αυστραλίας και -15- δολαρίων Καναδά.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Τρικάλων, ενώ η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων.”