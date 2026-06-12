Μαϊμού μοναχοί πραγματοποιούν παράνομους εράνους στα Τρίκαλα – Προσοχή εφιστά η Μητρόπολη

Την προσοχή των πολιτών εφιστά η Ιερά Μητρόπολη Τρίκκης, Γαρδικίου και Πύλης καθώς το τελευταίο διάστημα εμφανίζονται στην περιοχή άτομα που παριστάνουν τους μοναχούς, ζητώντας χρήματα και δωρεές.

Η Μητρόπολη καλεί τους πιστούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί αναφέροντας ότι καμία άδεια δεν έχει χορηγηθεί από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Τρίκκης, Γαρδικίου καὶ Πύλης κ. Χρυσόστομο.

Όπως σημειώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωση παρακαλούνται “οι ευσεβείς χριστιανοί να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί και να μην προβαίνουν σε οικονομικές προσφορές προς πρόσωπα που ζητούν χρήματα επικαλούμενα εκλλησιαστικούς σκοπούς, εάν προηγουμένως δεν έχουν επιδείξει τη σχετική άδεια της Μητρόπολης”.

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