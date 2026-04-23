Μαρινάκης: Όλοι οι βουλευτές για τους οποίους ζητήθηκε η άρση ασυλίας τους θα είναι στα ψηφοδέλτια

Για το αν θα είναι στα ψηφοδέλτια της ΝΔ οι βουλευτές για τους οποίους αποφασίστηκε χθες η άρση της ασυλίας τους ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, στη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Ο κ. Μαρινάκης απάντησε: «Όσοι είδαν τις χθεσινές ομιλίες θα διαπίστωναν ότι εξέπεμπαν αξιοπρέπεια, σοβαρότητα και σεβασμό. Ο τρόπος τους είναι η καλύτερη απάντηση στην τοξικότητα του πολιτικού συστήματος. Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα, θα είναι κανονικά στα ψηφοδέλτια».

Σε ότι αφορά τον νομό Τρικάλων ο Κώστας Σκρέκας θα είναι και πάλι υποψήφιος, ενω η Κατερίνα Παπακώστα δήλωσε προ ημερών ότι δεν επιθυμεί να πάρει και πάλι μέρος στις εκλογές.

Ο κ. Σκέρτσος δεν στοχοποίησε τους βουλευτές»



Ο κ. Μαρινάκης ρωτήθηκε και για τον κ. Σκέρτσο και απάντησε ως εξής: «Ουδέποτε ο κ. Σκέρτσος στοχοποίησε τους βουλευτές. Ούτε τέτοιο σκοπό είχε ούτε το έκανε. Δεν είναι το πρόβλημα της ευρύτερης συζήτησης για τα ρουσφέτια κάτι που έχει να κάνει με τους βουλευτές. Δεν φταίει ούτε βουλευτής ούτε πολίτης που βρίσκει κενά στη δημόσια διοίκηση και ψάχνει να βρει το δίκιο του. Φταίει το κράτος για τα χρόνια που χάθηκαν και δεν έγιναν μεγάλες αλλαγές. Στον ΟΠΕΚΕΠΕ αργήσαμε αλλά τον πήγαμε στην ΑΑΔΕ. Δεν μπορείς να πάρεις έναν βουλευτή να πάρεις παραπάνω αγροτική επιδότηση πια. Πράγματι, μόνο οι άνθρωποι που ζητούν τον σταυρό μπορούν να καταλάβουν την αξία αυτής της διαδικασίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε διαχωρισμούς σε εξωκοινοβουλευτικούς και εσωκοινοβουλευτικούς», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

