Μαθητική παρέλαση μετά από 27 χρόνια στην Καστανιά Καλαμπάκας

Χρειάστηκε να περάσουν 27 ολόκληρα χρόνια για να πραγματοποιηθεί μαθητική παρέλαση στον μαρτυρικό τόπο της Καστανιάς, στην Καλαμπάκα, αφού το σχολείο του χωριού έκλεισε το 1998.

Η μαθητική παρέλαση στο χωριό της Καστανιάς, που κάηκε δύο φορές από τους κατακτητές, έγινε χάρη στην παρουσία των 22 παιδιών από το Δημοτικού Ελληνογαλλικού Σχολείου “Άγιος Ιωσήφ” από τον Βόλο.

Ιδιαίτερα συγκινημένος δήλωσε ο πρόεδρος του χωριού Γ. Κόφφας, ο οποίος ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι με την παρουσία μαθητών 27 χρόνια μετά, στην επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, κρατιέται ζωντανή η μνήμη ενός μαρτυρικού χωριού.

Βαγγέλης Μητρούσιας (ertnews.gr)