Μίνι διακοπές την 28η Οκτωβρίου – Οι προκρατήσεις σε Τρίκαλα, Καλαμπάκα

Αύξηση των προκρατήσεων αλλά και των εγγραφών ακινήτων στις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης καταγράφεται τις τελευταίες μέρες ενόψει της αργίας της 28ης Οκτωβρίου, με τις τιμές διανυκτέρευσης να είναι μειωμένες σε σχέση με πέρυσι.

Οι προκρατήσεις για το διάστημα από το Σάββατο 25 Οκτωβρίου έως και την Τρίτη 28 Οκτωβρίου παρουσιάζουν ήδη έντονη κινητικότητα, ενώ σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αναμένεται να φτάσουν τα περσινά επίπεδα του 80%-95%, ιδιαίτερα στους δημοφιλείς προορισμούς.

Bάσει της έρευνας του Πανελλαδικού Κτηματομεσιτικού Δικτύου E- Real Estates, στην Kαλαμπάκα, οι προκρατήσεις για το τετραήμερο 25 με 28 Οκτωβρίου αγγίζουν το 74%. Οι ζητούμενες τιμές μίσθωσης για τρεις διανυκτερεύσεις ξεκινούν από 258 ευρώ για ολόκληρο διαμέρισμα ή αυτοτελή κατοικία.

Στα Τρίκαλα οι προκρατήσεις κυμαίνονται στο 59% με τις ζητούμενες τιμές μίσθωσης για τρεις διανυκτερεύσεις να ξεκινούν από 247 ευρώ για ολόκληρο διαμέρισμα ή αυτοτελή κατοικία.

