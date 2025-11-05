Μέχρι τέλη Νοεμβρίου οι πληρωμές στους αγρότες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Προς τα τέλη του μήνα αναμένεται να πληρωθούν οι αγρότες, καθώς ο ΟΠΕΚΕΠΕ προγραμματίζει την καταβολή της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης – ένα ποσό που υπολογίζεται κοντά στα 500 έως 600 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, στόχος είναι να τρέξει και η πληρωμή του Μέτρου 23, το οποίο αντιστοιχεί σε ακόμη περίπου 178 εκατ. ευρώ.

Τις πληροφορίες αυτές έδωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, μιλώντας στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής σχετικά με τις εκκρεμότητες γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Απαντώντας σε ερώτηση, ο υπουργός εξήγησε ότι όλα αυτά «ξεκλειδώνουν» με την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης του Action plan 2 – κάτι που αναμένεται σε λίγες ημέρες.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, εφόσον υπάρξει το τυπικό πράσινο φως, ο σχεδιασμός του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι να πιστωθούν οι ενισχύσεις πριν εκπνεύσει ο μήνας – και εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες, να συμπεριληφθεί σε αυτό το πακέτο και το Μέτρο 23.

Ο κ. Τσιάρας επανέλαβε επίσης ότι υπάρχει ρητή εντολή από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Από την πρώτη μέρα – είπε – έγινε σαφές ότι υπάρχει ζήτημα. Η κατεύθυνση του πρωθυπουργού ήταν ξεκάθαρη: διαφάνεια και πλήρης διερεύνηση, ανεξάρτητα από το πολιτικό ή το κοινωνικό κόστος».

trikalaenimerosi.g (Με πληροφορίες από ypaithros.gr)