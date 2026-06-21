Μέσα στον Ιούλιο τα εγκαίνια του βόρειου τμήματος του Ε65 – Μικρή παράταση στην παράδοση του έργου

Για τον Ιούλιο μετατίθενται τα εγκαίνια του βόρειου τμήματος του αυτοκινητόδρομου Ε65, για λόγους που σχετίζονται με ζητήματα ασφάλειας, ανέφερε σήμερα μιλώντας στην ΕΡΤ ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας.

Για την απόκλιση από τον αρχικό σχεδιασμό ανέφερε: «Ο Ε65 είναι ένας εξαιρετικά σημαντικός αυτοκινητόδρομος που συνδέει τη Στερεά Ελλάδα με τη Θεσσαλία, τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο.

Τα εγκαίνια, καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα γίνουν μέσα στον Ιούλιο.

Η μικρή μετάθεση του χρονοδιαγράμματος οφείλεται στο ότι εξετάζουμε συγκεκριμένα γεωλογικά φαινόμενα και προχωρούμε στις απαραίτητες παρεμβάσεις ώστε να δοθεί στην κυκλοφορία με απόλυτη ασφάλεια. Ο αυτοκινητόδρομος είναι ουσιαστικά έτοιμος».

Τ.Π. trikalaenimerosi.gr