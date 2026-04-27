Λιμνοδεξαμενή Παλαιομονάστηρου: Επρόκειτο να παραδοθεί το 2022 και υπολογίζεται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο

Η λιμνοδεξαμενή Παλαιομονάστηρου, ένα σημαντικό υδροδοτικό έργο για την ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής στην περιοχή της Πύλης, και όχι μόνο, προϋπολογισμού 1,7 εκ. ευρώ, καρκινοβατεί εδώ και χρόνια.

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης των εργασιών ανερχόταν σε 12 μήνες και επρόκειτο να λήξει τον Μάρτιο του 2022, ωστόσο δεν ολοκληρώθηκε ακόμα. Μάλιστα η ανάδοχος εργοληπτική εταιρεία «ΚΑΤΣΙΑΒΑΣ ΧΡ. – ΝΑΤΣΗΣ ΚΩΝ. Ο.Ε.», η οποία έλαβε διαδοχικές παρατάσεις των εργασιών στο παρελθόν, ζήτησε και έλαβε νέα προθεσμία από την Περιφέρεια Θεσσαλίας υποσχόμενη να παραδώσει το έργο στις 20 Ιουνίου 2026

Η ανάγκη για την κατασκευή της λιμνοδεξαμενής είχε αναδειχθεί εδώ και χρόνια, καθώς η περιοχή χαρακτηρίζεται από έντονη αγροτική δραστηριότητα, αλλά και από πιέσεις στους υδατικούς πόρους, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες.

Η λιμνοδεξαμενή αναμένεται να λειτουργήσει ως βασική υποδομή συγκέντρωσης και διαχείρισης υδάτων, αξιοποιώντας επιφανειακές απορροές και βελτιώνοντας την επάρκεια νερού για αγροτική χρήση, μειώνοντας την εξάρτηση από γεωτρήσεις περιορίζοντας το κόστος για τους παραγωγούς.

Γιώργος Δεληχάς, trikalaenimerosi.gr

*φωτογραφία αρχείου