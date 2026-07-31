Λιγότερα θανατηφόρα τροχαία το 2026 – Εντατικοί οι έλεγχοι και στη Θεσσαλία με έμφαση στο κράνος και την πρόληψη

Σημαντική αποκλιμάκωση καταγράφεται στα θανατηφόρα τροχαία δυστυχήματα στη χώρα κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, με την κυβέρνηση να αποδίδει τη βελτίωση στην αυστηροποίηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, την ενίσχυση των τροχονομικών ελέγχων, την αναβάθμιση των υποδομών και τη μεγαλύτερη συμμόρφωση των οδηγών, ιδιαίτερα ως προς τη χρήση προστατευτικού κράνους και ζώνης ασφαλείας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν από τα συναρμόδια υπουργεία, τα θανατηφόρα τροχαία μειώθηκαν κατά 11,6% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, ενώ οι νεκροί στην άσφαλτο περιορίστηκαν σε 213, έναντι 249 το πρώτο εξάμηνο του περασμένου έτους και 313 το 2019. Παράλληλα, σε όλη τη χώρα πραγματοποιήθηκαν περισσότερα από 1,57 εκατομμύρια αλκοτέστ, υπερδιπλάσια σε σχέση με πέρυσι, με σημαντική μείωση του ποσοστού των οδηγών που εντοπίστηκαν να οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Την ίδια ώρα, η Θεσσαλία βρίσκεται στο επίκεντρο της πανελλαδικής εκστρατείας της Ελληνικής Αστυνομίας για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Από τις αρχές του έτους πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση στοχευμένοι τροχονομικοί έλεγχοι με σύνθημα «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», σε Λάρισα, Μαγνησία, Τρίκαλα και Καρδίτσα.

Οι έλεγχοι έχουν ενταθεί αισθητά όσο πλησιάζει η κορύφωση της θερινής περιόδου. Μόνο κατά την εβδομάδα 6 έως 12 Ιουλίου, οι αστυνομικές υπηρεσίες της Θεσσαλίας πραγματοποίησαν 1.302 ελέγχους και βεβαίωσαν 110 παραβάσεις για μη χρήση κράνους, ενώ σε άλλες εβδομαδιαίες επιχειρήσεις οι έλεγχοι ξεπέρασαν τους 1.300, αποτυπώνοντας τη συστηματική παρουσία της Τροχαίας στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας.

Ανάλογα αυξημένα μέτρα εφαρμόστηκαν και κατά την έξοδο του Αγίου Πνεύματος, όταν στη Θεσσαλία πραγματοποιήθηκαν περισσότεροι από 5.000 τροχονομικοί έλεγχοι, με στόχο την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων σε μια περίοδο ιδιαίτερα αυξημένης κυκλοφορίας.

Σε πανελλαδικό επίπεδο, οι αρμόδιες αρχές δίνουν πλέον ιδιαίτερη βαρύτητα και στη χρήση νέων τεχνολογιών. Στην Αττική λειτουργούν ήδη εκατοντάδες κάμερες καταγραφής παραβάσεων, ενώ οι νέες κάμερες τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να εντοπίζουν παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, υπερβολική ταχύτητα, χρήση κινητού τηλεφώνου και μη χρήση ζώνης ασφαλείας. Από τα τέλη Μαρτίου έως τα μέσα Ιουλίου καταγράφηκαν περισσότερες από 6.500 παραβάσεις μέσω του νέου συστήματος.

Παρά τη θετική εικόνα των τελευταίων μηνών, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι δεν υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού. Οι κυριότερες αιτίες των θανατηφόρων τροχαίων εξακολουθούν να είναι η κίνηση στο αντίθετο ρεύμα, η επικίνδυνη συμπεριφορά πεζών, η παραβίαση προτεραιότητας, η απόσπαση προσοχής – κυρίως λόγω χρήσης κινητού τηλεφώνου – και η υπερβολική ταχύτητα, παράγοντες που εξακολουθούν να κοστίζουν ανθρώπινες ζωές στην ελληνική άσφαλτο.

Γιώργος Δεληχάς, kosmoslarissa.gr