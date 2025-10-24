Λεία 150.000 ευρώ από τηλεφωνικές απάτες σε ηλικιωμένες – Σύλληψη άνδρα στα Τρίκαλα

Μια νέα υπόθεση τηλεφωνικών απατών με λεία που ξεπερνά τις 150.000 ευρώ εξιχνίασαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης. Θύματα της εγκληματικής ομάδας ήταν ηλικιωμένες γυναίκες, ενώ για την υπόθεση συνελήφθη ένας άνδρας, μέλος της σπείρας.

Ο δράστης εντοπίστηκε το μεσημέρι της 22ας Οκτωβρίου 2025 σε οικισμό των Τρικάλων, έπειτα από συντονισμένες έρευνες της αστυνομίας. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, στην οποία περιλαμβάνονται δύο ακόμη συνεργοί και ένας άγνωστος συνεργός.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι δράστες, ενεργώντας με διαφορετικές συνθέσεις, στις 17 Οκτωβρίου 2025 προσποιήθηκαν τους λογιστές και, με το πρόσχημα της «καταγραφής χρυσαφικών και χρημάτων για δήλωσή τους στην Εφορία», εξαπάτησαν τρεις ηλικιωμένες γυναίκες, αποσπώντας 6.150 ευρώ και κοσμήματα αξίας 10.600 ευρώ.

Η δράση τους δεν σταμάτησε εκεί. Λίγες ημέρες αργότερα, στις 20 Οκτωβρίου 2025, ένα από τα μέλη της ομάδας παρουσιάστηκε ως υπάλληλος της ΔΕΗ, προφασιζόμενος «διαρροή ρεύματος» και κίνδυνο πυρκαγιάς. Με τον τρόπο αυτό απέσπασε κοσμήματα και τιμαλφή αξίας άνω των 140.000 ευρώ, τα οποία οι παθούσες του παρέδωσαν φοβισμένες.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των συνεργών του.

