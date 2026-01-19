Κ. Μητσοτάκης προς αγρότες: Προσβλέπω σε μία ειλικρινή συζήτηση – Να μπει τέλος σε μία περίοδο έντασης

Την ελπίδα για μία «ανοιχτή και πολύ ειλικρινή συζήτηση», που θα οδηγήσει σε εκτόνωση της κρίσης στο αγροτικό μέτωπο εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τους αγρότες στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ελπίζω να έχουμε πραγματικά μία παραγωγική συζήτηση. Δεν χρειάζεται να σας πω ότι, κατά την άποψή μας, αυτή η συνάντηση έπρεπε να είχε γίνει νωρίτερα» ανέφερε ο πρωθυπουργός κατά την εισαγωγική τοποθέτησή του.

Υπενθύμισε παράλληλα τις κυβερνητικές παρεμβάσεις για την στήριξη του πρωτογενούς τομέα και τον ανθρώπων του: «Νομίζω ότι έχουμε ήδη κινηθεί σε πολλά επίπεδα κι έχουμε αντιμετωπίσει ζητήματα τα οποία διαχρονικά έχετε θέσει, όπως παρεμβάσεις στο αγροτικό ρεύμα αλλά και τη δυνατότητα να επιστρέφεται ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στην αντλία, που ήταν ένα πάγιο αίτημά σας, το οποίο είμαστε σε θέση να ικανοποιήσουμε και μπορούμε να συζητήσουμε και λεπτομέρειες υλοποίησης. Έχουμε συζητήσει και ζητήματα υποστήριξης τιμών σε καλλιέργειες που αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα, μέσα από ανακατανομή κονδυλίων τα οποία εξοικονομήθηκαν από τη μετάπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ».

«Δεν έχω την απαίτηση να συμφωνήσουμε σε όλα, αλλά πιστεύω ότι θα έχουμε μία ουσιαστική συζήτηση»

Θέτοντας τον πήχη των προσδοκιών από τη σημερινή συνάντηση ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε: «Δεν έχω την απαίτηση να συμφωνήσουμε σε όλα, αλλά πιστεύω ότι θα έχουμε μία ουσιαστική συζήτηση έτσι ώστε να μπει και -θα έλεγα- ένα τέλος σε μία περίοδο μεγάλης έντασης, που δεν νομίζω τελικά ότι εξυπηρέτησε ούτε τα δικά σας δίκαια -και είναι αρκετά- ούτε την κοινωνία, η οποία νομίζω ότι αναζητά σε αυτή τη φάση να προχωρήσουμε μπροστά, αντιμετωπίζοντας αιτήματα τα οποία είναι δικαιολογημένα, αλλά από την άλλη ακούστηκε από μας τι από αυτά τα οποία ζητάτε μπορεί να γίνει και τι δεν μπορεί να γίνει. Οπότε, προσβλέπω σε μία ανοιχτή και πολύ ειλικρινή συζήτηση».

Σε εξέλιξη η κρίσιμη συνάντηση

Η αντιπροσωπεία των αγροτών έφτασε στο Μέγαρο Μαξίμου λίγο μετά τις 12.30 το μεσημέρι. Στη συνάντηση παίρνουν μέρος συνολικά 25 εκπρόσωποι των αγροτών και 6 παρατηρητές από όλα τα μπλόκα. Οι εκπρόσωποι των μπλόκων προσέρχονται στο τραπέζι του διαλόγου με ένα πλαίσιο διεκδικήσεων που δομείται γύρω από 14 κεντρικά αιτήματα.

Οι βασικοί άξονες των αιτημάτων του αγροτικού κόσμου αφορούν τη μείωση του κόστους παραγωγής, την αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος αλλά και την αντιμετώπιση της ευλογιάς των προβάτων.

Η σύνθεση της επιτροπής των αγροτών

Η σύνθεση της αντιπροσωπείας των αγροτών αποτελείται από τους:

ΗΛΙΑΣ ΑΓΓΕΛΑΚΟΥΔΗΣ

ΓΡΗΓΌΡΗΣ ΓΡΟΥΖΊΔΗΣ

ΑΠΟΣΤΌΛΗΣ ΒΕΣΜΕΛΉΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΥΡΤΟΎΡΑΣ

ΚΏΣΤΑΣ ΣΈΦΗΣ

ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΦΡΟΝΙΜΌΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΉΤΡΗΣ ΜΗΚΈΣ

Τ’ΑΣΟΣ ΧΑΛΚΊΔΗΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΟΥΖΟΥΝΊΔΗΣ

ΒΑΓΓΈΛΗΣ ΜΠΈΤΣΑΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΝΑΒΙΑΣ

ΚΏΣΤΑΣ ΛΙΛΙΚΑΚΗΣ

ΚΏΣΤΑΣ ΖΑΡΚΑΔΟΎΛΑΣ

ΚΏΣΤΑΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

ΔΗΜΉΤΡΗΣ ΠΑΡΑΜΠΑΤΗΣ

ΜΠΑΜΠΗΣ ΤΣΙΒΙΚΑΣ

ΚΏΣΤΑΣ ΔΟΥΡΟΥΜΉΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΣΠΥΡΌΠΟΥΛΟΣ

ΘΩΜΑΣ ΜΟΣΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΗΣ

ΧΡΉΣΤΟΣ ΤΣΈΡΝΙΟΣ

ΤΑΣΟΣ ΓΚΙΟΡΓΚΊΝΗΣ

ΧΑΡΗΣ ΣΕΣΚΛΙΏΤΗΣ

ΚΏΣΤΑΣ ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ

ΚΏΣΤΑΣ ΤΖΈΛΛΑΣ

ΓΙ’ΑΝΝΗΣ ΤΣΙΟΥΤΡΑΣ

ΣΩΤΉΡΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΌΣ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΛΕΙΦΤΗΡΑΣ

ΡΊΖΟΣ ΜΑΡΟΥΔΑΣ.