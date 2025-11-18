Κ. Μητσοτάκης: Έκτακτη ενίσχυση στους κτηνοτρόφους που έχασαν ζώα λόγω ευλογιάς

Πάνω από 2 δισ. ευρώ θα δοθούν τους επόμενους μήνες για τη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο τηλεοπτικής του συνέντευξης.

Σε συνέντευξή του, συγκεκριμένα στην ΕΡΤ, ο πρωθυπουργός σε ό,τι αφορά τις πληρωμές των αγροτών επανέλαβε πως «η δέσμευσή μας να πληρώσουμε τη βασική ενίσχυση στα τέλη Νοεμβρίου».

Σε ό,τι αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ έκανε λόγο για «δύσκολη αλλά δραστική μεταρρύθμιση με κόστος πολιτικό, απότοκο προβλημάτων και σφαλμάτων που και εμείς έχουμε αναγνωρίσει».

Επισήμανε πάντως πως «οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι πως τελικά θα είναι ωφελημένοι από αυτή τη μεταρρύθμιση, διότι το σύστημα θα πετάει έξω αυτούς που δεν δικαιούνται να πάρουν ευρωπαϊκά χρήματα».

Προανήγγειλε επίσης τη χορήγηση στήριξης σε κτηνοτρόφους που υπέστησαν απώλειες στο ζωικό τους κεφάλαιο λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

«Θα υπάρξει μία πρωτοβουλία από την κυβέρνηση η οποία θα εξειδικευτεί τις επόμενες μέρες. Θα υπάρξει έως το τέλος του έτους άμεση στήριξη εισοδήματος στους κτηνοτρόφους που έχασαν ζώα ως αποτέλεσμα της ευλογιάς.

Θα είναι συμπληρωματική ενίσχυση που θα καταβληθεί πριν από το τέλος του έτους, θα είναι ανάλογη με τον αριθμό των ζώων που θανατώθηκαν και θα δώσουν με αυτό τον τρόπο τη δυνατότητα στους κτηνοτρόφους να αναπληρώσουν το εισόδημά τους έως ότου μπορέσουν να ανασυστήσουν τα κοπάδια τους» εξήγησε.

Τα χρήματα αυτά, όπως διευκρίνισε, θα προέρχονται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

kosmoslarissa.gr (Mε πληροφορίες από naftemporiki.gr)