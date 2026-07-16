Κώστας Σκρέκας μετά την δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ζητώ την άμεση εκδίκαση της υπόθεσης»

Ο Τρικαλινός πρώην υπουργός δηλώνει ότι εμπιστεύεται πλήρως την ελληνική Δικαιοσύνη και υποστηρίζει πως η υπόθεση αφορά «πραγματικό αγρότη, με πραγματική παραγωγή»

Την άμεση εκδίκαση της υπόθεσης ζητεί ο Κώστας Σκρέκας, μετά την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την άσκηση ποινικής δίωξης σε βαθμό πλημμελήματος σε βάρος του, στο πλαίσιο της έρευνας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο Κώστας Σκρέκας, ο οποίος περιλαμβάνεται μεταξύ των τεσσάρων εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που διώκονται για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλώνει βέβαιος ότι η δικαστική διαδικασία «θα αναδείξει την πραγματική διάσταση της υπόθεσης» και θα αποκαταστήσει πλήρως την αλήθεια.

Εκτός από τον πρώην υπουργό, ποινική δίωξη ασκήθηκε επίσης στους βουλευτές Κατερίνα Παπακώστα, Χρήστο Μπουκώρο και Μάξιμο Σενετάκη.

Στη δήλωσή του, ο Κώστας Σκρέκας επαναλαμβάνει ότι εμπιστεύεται «απόλυτα την ελληνική Δικαιοσύνη» και ζητεί να κινηθούν άμεσα οι προβλεπόμενες διαδικασίες, ώστε, όπως αναφέρει, «να μην παραμένει καμία σκιά».

«Όπως έχω δηλώσει από την πρώτη στιγμή, εμπιστεύομαι απόλυτα την ελληνική Δικαιοσύνη και ζητώ την άμεση εκδίκαση της υπόθεσης, ώστε να αποκατασταθεί πλήρως η αλήθεια και να μην παραμένει καμία σκιά», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Ο πρώην υπουργός υποστηρίζει, παράλληλα, ότι η συγκεκριμένη υπόθεση δεν συνδέεται με εικονικές καλλιέργειες ή παράνομη είσπραξη αγροτικών ενισχύσεων.

«Η συγκεκριμένη υπόθεση αφορά έναν πραγματικό αγρότη, με πραγματική παραγωγή. Δεν αφορά ανύπαρκτη καλλιέργεια, εικονική δραστηριότητα ή παράνομη είσπραξη ενισχύσεων», τονίζει.

Ο Κώστας Σκρέκας καταλήγει εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι η εξέλιξη της δικαστικής έρευνας θα φωτίσει όλα τα πραγματικά περιστατικά.

«Είμαι βέβαιος ότι η δικαστική διαδικασία θα αναδείξει την πραγματική διάσταση της υπόθεσης, θα φωτίσει όλα τα πραγματικά περιστατικά και θα αποκαταστήσει πλήρως την αλήθεια», αναφέρει.