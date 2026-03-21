Κύμα προσλήψεων στο ΕΣΥ το 2026 – Οι εξαγγελίες και οι διαγωνισμοί που “τρέχουν”

Βαρύτητα στις προσλήψεις φαίνεται ότι αποφάσισε να δώσει η κυβέρνηση και το υπουργείο Υγείας με το βλέμμα στραμμένο στις εκλογές.

Πρόκειται άλλωστε για ένα ζήτημα που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των πολιτών που αναζητούν μία θέση στο δημόσιο. Αυτό φαίνεται πως είναι και το κίνητρο των κυβερνητικών παραγόντων οι οποίοι συχνά πυκνά εξαγγέλλουν προσλήψεις στο σύστημα υγείας.

Στο πλαίσιο αυτό τόσο ο Άδωνις Γεωργιάδης όσο και ο υφυπουργός Μάριος Θεμιστοκλέους, εξαγγέλλουν χιλιάδες προσλήψεις στο ΕΣΥ (αρκετές αφορούν και τo νοσοκομείο Τρικάλων) εντός του 2026.

Ήδη ορισμένοι διαγωνισμοί «τρέχουν» από το ΑΣΕΠ για τα νοσοκομεία, ενώ τα αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν κοντά στις κάλπες.

Εξάλλου το πεδίο για μία τέτοια προεκλογική δραστηριότητα είναι εξαιρετικά εύφορο, με δεδομένο ότι το ΕΣΥ έχει χιλιάδες κενά και ελλείψεις και μόνο κερδισμένο μπορεί να βγει το Μέγαρο Μαξίμου από τις προκηρύξεις.

Οι θέσεις που αναμένεται να προκηρυχθούν και συμπίπτουν χρονικά ουσιαστικά κοντά στις εκλογές είναι οι εξής:

Σε περίπου 2 εβδομάδες από σήμερα θα βγει στον «αέρα» η προκήρυξη για 850 μόνιμους γιατρούς στο σύστημα υγείας.

Επίσης σε λίγες ημέρες ανοίγει η πλατφόρμα μέσω ΑΣΕΠ και για μόνιμες θέσεις νοσηλευτών στο ΕΣΥ. Συγκεκριμένα η προκήρυξη του ΑΣΕΠ 4Κ/2026 για 1654 μόνιμες προσλήψεις νοσηλευτών στο σύστημα υγείας, ξεκινά με τον άνοιγμα της πλατφόρμας την Παρασκευή 27 Μαρτίου και λήξει την Πέμπτη 9 Απριλίου.

Στο μεταξύ ολοκληρώθηκε η διαδικασία των αιτήσεων την εβδομάδα που πέρασε για τις προσλήψεις λοιπού προσωπικού στα δημόσια νοσοκομεία. Μια διαδικασία που επίσης αναμένεται να ολοκληρωθεί λίγο πριν τις εκλογές.

Παράλληλα ολοκληρώθηκε η φάση των αιτήσεων για την προκήρυξη 2Κ του ΑΣΕΠ που αφορά στην πρόσληψη 1696 ατόμων στα νοσοκομεία διαφόρων ειδικοτήτων. Να σημειωθεί ότι στον συγκεκριμένο διαγωνισμό οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν έφθασαν τις 24.408 με βάση το ΑΣΕΠ.

Πάντως, αναμένεται να ακολουθήσουν και άλλες προσλήψεις στο δημόσιο σύστημα υγείας οι οποίες θα ανακοινώνονται τμηματικά από την ηγεσία του υπουργείου Υγείας.

trikalaenimerosi.gr (από το ρεπορτάζ της Δήμητρας Ευθυμιάδου στο ethnos.gr)