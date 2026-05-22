Κύκλωμα λαθρεμπορίας υγραερίου με οργανωμένους συνεργούς και στην περιοχή των Τρικάλων

Στο επίκεντρο μεγάλης πανελλαδικής επιχείρησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων βρέθηκαν και τα Τρίκαλα, στο πλαίσιο της εξάρθρωσης οργανωμένου κυκλώματος λαθρεμπορίου υγραερίου που φέρεται να είχε αναπτύξει δράση σε πολλές περιοχές της χώρας.

Η επιχείρηση οργανώθηκε από το ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ και εξελίχθηκε ταυτόχρονα σε 14 πόλεις, μεταξύ των οποίων και τα Τρίκαλα, με τη συμμετοχή ισχυρών ελεγκτικών δυνάμεων και τη συνδρομή ειδικών επιχειρησιακών αναλυτών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αρχής, περισσότεροι από 100 ελεγκτές συμμετείχαν στους αιφνιδιαστικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν σε εγκαταστάσεις επιχειρήσεων σχετικών με τη διακίνηση υγραερίου.

Στην περιοχή των Τρικάλων, οι έλεγχοι επικεντρώθηκαν σε επιχειρήσεις και αποθηκευτικούς χώρους που εξετάζονται για πιθανή εμπλοκή σε παράνομη διακίνηση καυσίμων, ενώ οι αρχές ερευνούν εάν το υγραέριο διοχετευόταν στην αγορά χωρίς την καταβολή των προβλεπόμενων φόρων και δασμών.

Η πανελλαδική επιχείρηση συντονίστηκε σε πραγματικό χρόνο μέσω της Κεντρικής Αίθουσας Επιχειρήσεων του ΔΕΟΣ, γεγονός που επέτρεψε την ταυτόχρονη επέμβαση των κλιμακίων σε Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Ρόδο, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Καστοριά, Αθήνα, Κατερίνη, Ναύπλιο, Ασπρόπυργο, Σαντορίνη, Αγρίνιο, Ρέθυμνο και Καλαμάτα.

Από τους μέχρι στιγμής ελέγχους προέκυψαν σοβαρά ευρήματα, καθώς δεσμεύτηκαν συνολικά 15 βυτιοφόρα οχήματα και κατασχέθηκαν περίπου 293.000 λίτρα υγραερίου, ενώ δύο άτομα οδηγήθηκαν ενώπιον του Εισαγγελέα.

Παράλληλα, οι αρχές εντόπισαν παράνομους χώρους αποθήκευσης καυσίμων, μεταξύ των οποίων υπαίθρια εγκατάσταση φύλαξης υγραερίου αλλά και κρυφή αποθήκη όπου φέρεται να αποκρύπτονταν ποσότητες καυσίμου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η έρευνα δεν περιορίζεται μόνο στις επιχειρήσεις που ελέγχθηκαν, αλλά επεκτείνεται και στους πελάτες τους, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν το υγραέριο χρησιμοποιούνταν νόμιμα ή διοχετευόταν παράτυπα στην αγορά.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες αναμένεται να προχωρήσουν στην επιβολή διοικητικών προστίμων και ποινικών κυρώσεων στους εμπλεκόμενους, ενώ η υπόθεση θεωρείται μία από τις σημαντικότερες επιχειρήσεις καταπολέμησης λαθρεμπορίου καυσίμων των τελευταίων ετών.

Γιώργος Δεληχάς, trikalaenimerosi.gr