Κυρανάκης: 23 νέα τρένα το 2027 στη γραμμή Αθήνα – Λάρισα – Θεσσαλονίκη – Πλήρης τηλεδιοίκηση το καλοκαίρι

Στο τρίπτυχο νέα υποδομή, νέα τρένα και νέοι σταθμοί στηρίζεται ο σχεδιασμός του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τον εκσυγχρονισμό του σιδηροδρομικού δικτύου, όπως ανέφερε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ Δελφών 2026 που πραγματοποιείται στους Δελφούς από τις 22 έως τις 25 Απριλίου.

Ο κ. Κυρανάκης επισήμανε ότι «το καλοκαίρι θα έχουμε 5 επιπλέον δικλείδες ασφαλείας. Πέντε. Όχι μία. Θα έχουμε σηματοδότηση, τηλεδιοίκηση, σύστημα αυτόματης πέδησης, καινούργια υποδομή και το σύστημα ακριβούς γεωεντοπισμού, που δεν εξαρτάται από τα καλώδια». Η δήλωση έγινε κατά τη διάρκεια συζήτησης που συντόνισε η Μαρία Νικόλτσιου, δημοσιογράφος του ALPHA TV.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό, στο τέλος του καλοκαιριού ο κεντρικός σιδηροδρομικός άξονας Αθήνα–Θεσσαλονίκη θα διαθέτει πλήρη σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση, καθώς και το σύστημα αυτόματης πέδησης τρένων που δεν περιλαμβανόταν στη σύμβαση 717.

«Για εμάς είναι ένα εθνικό στοίχημα το καλοκαίρι να τελειώσουμε επιτέλους και όλος ο άξονας να έχει 100% εγκατεστημένα αυτά τα συστήματα», υπογράμμισε ο κ. Κυρανάκης.

Όσον αφορά στα νέα τρένα, προχωρά η επένδυση ύψους 308 εκατ. ευρώ για την προμήθεια 23 ολοκαίνουργιων αμαξοστοιχιών, οι οποίες αναμένεται να παραδοθούν έως το 2027. Ο αναπληρωτής υπουργός σημείωσε ότι με τα νέα συστήματα αυξάνεται και βελτιώνεται το επίπεδο ασφάλειας, προσθέτοντας πως «όλα όσα κάναμε αυτόν τον χρόνο συμβάλλουν στο να αναβαθμιστεί το επίπεδο ασφάλειας».

Ψηφιακή αναβάθμιση και προαστιακός

Παράλληλα, ο κ. Κυρανάκης αναφέρθηκε στη λειτουργία του railway.gov.gr, που συμβάλλει στη βελτίωση της ασφάλειας και της λειτουργίας του σιδηροδρόμου. Όπως εξήγησε, η πλατφόρμα αποτυπώνει την πορεία των τρένων, ελέγχει την παρουσία του προσωπικού και παρέχει δεδομένα για καθημερινή αξιολόγηση.

Ανακοίνωσε επίσης την ενσωμάτωση της προβολής και των δρομολογίων του προαστιακού, επισημαίνοντας ότι οι πολίτες θα μπορούν πλέον να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο τη διαδρομή των συρμών, όπως και στη γραμμή Αθήνα–Θεσσαλονίκη.

