Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε κεντρικούς δρόμους των Τρικάλων

Λόγω εργασιών που πραγματοποιεί η ΔΕΥΑ Τρικάλων στο πλαίσιο του έργου «Εφαρμογή Ζωνοποίησης και Αντικατάστασης Παλαιών Αγωγών Δικτύου Πόλεως Τρικάλων», τίθενται σε ισχύ προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε κεντρικούς δρόμους της πόλης.

Συγκεκριμένα, την Τρίτη 2 Ιουνίου 2026 και κατά το χρονικό διάστημα από τις 07:00 έως τις 15:00, θα διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Καρδίτσης, στο τμήμα μεταξύ των οδών Τερτίπη και Συγγρού, για τα οχήματα που κινούνται προς την κατεύθυνση της Συγγρού.

Επιπλέον, την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2026, από τις 07:00 το πρωί έως τις 15:00 το μεσημέρι, θα εφαρμοστεί στένωση του οδοστρώματος στην οδό Καλαμπάκας, από τη διασταύρωση με την οδό Δεληγιάννη έως τη συμβολή με την οδό Κόρακα, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρακα.

Την ίδια ημέρα και κατά τις ίδιες ώρες, θα ισχύσει προσωρινή απαγόρευση διέλευσης οχημάτων σε τμήματα των οδών Ηπείρου (από Κόρακα έως Παπαστάθη), Κίτσιου (από Καλαμπάκας έως Καψάλη) και Κόρακα (από Καλαμπάκας έως Λαζαίων).

Οι αρμόδιες αρχές συνιστούν στους οδηγούς να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην προσωρινή σήμανση που θα τοποθετηθεί στις περιοχές των εργασιών και, όπου είναι εφικτό, να χρησιμοποιούν εναλλακτικές διαδρομές για την αποφυγή καθυστερήσεων.