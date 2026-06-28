Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μακράς διαρκείας στον E65 – Σε ισχύ από τη Δευτέρα

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μακράς διάρκειας, θα ισχύσουν στον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 με στόχο την εκτέλεση ασφαλτικών εργασιών στην περιοχή του Σταθμού Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) Σοφάδων (70ο χλμ) προς Γρεβενά.

Συγκεκριμένα, από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026 στις 07:30 έως και την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026 στις 19:30, θα ισχύει αποκλεισμός της Δεξιάς Λωρίδας και ΛΕΑ από το 68,1ο έως το 72,3ο χλμ, με την κυκλοφορία να διεξάγεται από την εναπομείνασα αριστερή λωρίδα.

Ταυτόχρονα, στην ίδια κατεύθυνση, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν στην είσοδο και στην έξοδο του ΣΕΑ Σοφάδων, προκειμένου να μην αποκλειστεί, και η κυκλοφορία να διεξάγεται κανονικά (είσοδος-έξοδος).

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα είναι μακράς διάρκειας και θα έχουν ισχύ καθ’όλο το 24ώρο.

Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

Η Κεντρική Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.

Η Κεντρική Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.