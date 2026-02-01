Κυβερνητικό σχέδιο για άνοιγμα δεσμευμένων τραπεζικών λογαριασμών υπο προϋποθέσεις

Σχέδιο με στόχο να ευννοηθούν οφειλέτες με δεσμευμένους τραπεζικούς λογαριασμούς, είτε αυτοί αφορούν φυσικά πρόσωπα είτε επαγγελματίες και επιχειρήσεις, επεξεργάζεται το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Μάλιστα, όπως γράφει το Βήμα (Ντίνος Σιωμόπουλος), στόχος είναι, μόλις καταλήξουν υπουργείο και ΑΑΔΕ στις τελικές αποφάσεις, να τεθεί άμεσα σε εφαρμογή ένα Point System συνέπειας που θα οδηγεί σε αποδέσμευση των λογαριασμών υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις.

Ειδικότερα, οι αρμόδιες υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και του υπουργείου Οικονομικών επεξεργάζονται από τα τέλη του 2025 ένα σχέδιο το οποίο θα αφορά την ταχύτερη και ευκολότερη αποδέσμευση των πάσης φύσεως τραπεζικών λογαριασμών με στόχο να ενισχυθεί η ρευστότητα επαγγελματιών, μικρών αλλά και μεγάλων επιχειρήσεων.

Με το Point System συνέπειας που εξετάζεται να εφαρμοστεί θα γίνεται μια αξιολόγηση δεδομένων της φορολογικής συμπεριφοράς των φυσικών και νομικών προσώπων, όχι μόνο την περίοδο που προέκυψαν τα χρέη, αλλά συνολικά, και θα προχωρούν το υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ στην αποδέσμευση του λογαριασμού και θα αίρονται οι κατασχέσεις από τη στιγμή που ο οφειλέτης θα καταβάλλει ένα ποσό της οφειλής, το οποίο αναμένεται να κυμαίνεται από 30% έως 50% αυτής. Η προσπάθεια του υπουργείου Οικονομικών είναι το ποσοστό να κλειδώσει στο 30%, αλλά όλα θα εξαρτηθούν από την αξιολόγηση όλων των δεδομένων που έχει στην κατοχή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Πάντως η αγορά κρατά τις επιφυλάξεις της για το μέτρο, καθώς μεγάλο μέρος οφειλετών, για παλιά χρέη των επιχειρήσεών τους, μπορεί να καταβάλλει ελάχιστα ή τίποτα, καθώς οι οφειλές στην πορεία του χρόνου, με τόκους και πρόστιμα, έχουν φτάσει σε δυσθεώρητα ύψη.

