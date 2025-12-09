Κυβέρνηση: Οι αποζημιώσεις για τις καταστροφές του “Daniel” στη Θεσσαλία 

Μετά τις καταστροφές που προκάλεσε ο «Daniel», η ελληνική πολιτεία προχώρησε σε άμεσες και συντονισμένες αποζημιώσεις για κατοικίες, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και επιχειρήσεις.

Συνολικά, έχουν καταβληθεί 459.378.645,79 ευρώ για διάφορες μορφές στήριξης, αποτυπώνοντας το μέγεθος και την ταχύτητα της κρατικής παρέμβασης.

Η πρώτη κρατική αρωγή οργανώθηκε σε διαδοχικές φάσεις, με πλήρη διασταύρωση στοιχείων, ώστε η ενίσχυση να φτάσει αποκλειστικά σε όσους υπέστησαν πραγματικές ζημιές. Το συνολικό καταβληθέν ποσό ανήλθε σε 80.113.000 ευρώ, ωφελώντας 28.517 δικαιούχους, εκ των οποίων 24.156 ήταν αγρότες και κτηνοτρόφοι. Οι αποζημιώσεις κάλυψαν ζημιές σε εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα και ζωικό κεφάλαιο.

Η ενεργοποίηση δεύτερου κύκλου τον Φεβρουάριο του 2024 εξασφάλισε ότι κανένας αγρότης ή επιχείρηση δεν έμεινε εκτός ενίσχυσης, διορθώνοντας τυχόν κενά του πρώτου κύκλου.

Για πρώτη φορά δόθηκε προκαταβολή ύψους 224,5 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί στο 60% της εκτιμηθείσας ζημιάς ή στο 86% της συνολικής κρατικής αρωγής. Το ποσό αυτό καταβλήθηκε σε 22.422 δικαιούχους, από τους οποίους οι 17.468 ήταν αγρότες και κτηνοτρόφοι. Επιπλέον, 7.675 δικαιούχοι είχαν ήδη λάβει μεγαλύτερη πρώτη αρωγή από την προκαταβολή που τους αναλογούσε, γεγονός που αναδεικνύει την ταχύτητα και την ευελιξία του συστήματος.

Η Γενική Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής και Συντονισμού (ΓΔΚΑΣ) έχει ολοκληρώσει όλες τις διαδικασίες πληρωμής. Δεν υπάρχουν εκκρεμότητες προς καταβολή από το Υφυπουργείο. Οι 111 πρώτοι φάκελοι έχουν πληρωθεί πλήρως και όλες οι αποφάσεις που έχουν αποσταλεί από τις Περιφέρειες έχουν υλοποιηθεί.

Οι όποιες καθυστερήσεις στη Θεσσαλία οφείλονται αποκλειστικά στην Περιφέρεια, η οποία δεν έχει προχωρήσει στην επεξεργασία και αποστολή εκκρεμών φακέλων λόγω έλλειψης προσωπικού και μη ανανέωσης συμβάσεων των συνεργείων εκτίμησης. Το Υφυπουργείο διαθέτει όλα τα κονδύλια και τα εργαλεία πληρωμών και αναμένει μόνο την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των φακέλων από τις Περιφερειακές Ενότητες.

Η διαδικασία για το φυτικό κεφάλαιο ήταν ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς αφορά καλλιέργειες με μεγάλο χρόνο αποκατάστασης. Έχει ενεργοποιηθεί πλήρως το άρθρο 12Β του ν. 4797/2021, και οι αποζημιώσεις καθορίστηκαν αναλυτικά για ελαιόδεντρα, λοιπές δενδρώδεις καλλιέργειες, καλλιέργειες σε παλμέτα, αμπελοειδή, ακτινίδια, μικρούς καρπούς, αρωματικά φυτά και μηδική.

Τα ποσοστά αποζημίωσης καθορίστηκαν ως εξής: 70% της τιμής βάσης για ολική καταστροφή, 50% για μεσαίες ζημιές και 35% για νεαρές ή ελαφρές ζημιές. Έχουν ήδη εγκριθεί προκαταβολές ύψους 34,36 εκατ. ευρώ βάσει εκτιμήσεων του ΕΛΓΑ. Επιπλέον, έχει εκδοθεί ΚΥΑ για τη χορήγηση της προκαταβολής (ΦΕΚ 6484/Β/05.12.2024), και απομένει μόνο η ένταξη στο Ειδικό Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών για την καταβολή στους αγρότες.

Στοχευμένη στήριξη παρέχεται μέσω της πλατφόρμας myBusinessSupport σε επιχειρήσεις τουρισμού, μεταφορών, καταλυμάτων, αλιείας και στους Δήμους Παλαμά και Φαρκαδόνας. Μέχρι σήμερα, έχουν διατεθεί 12,8 εκατ. ευρώ σε 1.297 επιχειρήσεις, μέσω δύο φάσεων, ενώ προετοιμάζεται δεύτερος κύκλος για λόγους ίσης μεταχείρισης.

Στην κατηγορία κατοικιών και οικοσκευών έχουν καταβληθεί συνολικά 90.638.468,49 ευρώ μέσω πλατφόρμας και Δήμων. Για στεγαστική συνδρομή και επισκευές κτιρίων, πρώτες αρωγές και επιδότηση ενοικίου έχουν διατεθεί συνολικά 48.976.950,46 ευρώ.

Στον τομέα των επιχειρήσεων και αγροτικών εκμεταλλεύσεων, η πρώτη αρωγή ανήλθε σε 80.113.000 ευρώ, ενώ η προκαταβολή σε 224.511.422,01 ευρώ. Μέσω ειδικού σχήματος για επιχειρήσεις διατέθηκαν 12.835.679,26 ευρώ και επιπλέον 633.125,57 ευρώ ως επιχορήγηση.

Το συνολικό ποσό των καταβληθέντων ενισχύσεων ανέρχεται σε 459.378.645,79 ευρώ, αποδεικνύοντας τη σαφή και ταχεία αντίδραση της Πολιτείας στις συνέπειες του «Daniel».

