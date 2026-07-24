Κτηνωδία στο Μεγάλο Κεφαλόβρυσο: Πέντε σκύλοι και δέκα γάτες νεκρά από φόλες – Έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη

Αναστάτωση και αγανάκτηση επικρατεί στο Μεγάλο Κεφαλόβρυσο του Δήμου Τρικκαίων, όπου τις τελευταίες ημέρες καταγράφονται αλλεπάλληλα περιστατικά δηλητηρίασης κατοικίδιων ζώων με φόλες, προκαλώντας αποτροπιασμό στην τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έγιναν γνωστές μέσω του “Ζυγού”, άγνωστος δράστης φέρεται να δρα συστηματικά στην περιοχή, πετώντας δηλητηριασμένα δολώματα ακόμη και μέσα σε περιφραγμένες αυλές κατοικιών, εκεί όπου βρίσκονται τα κατοικίδια των ιδιοκτητών.

Ο μέχρι στιγμής απολογισμός είναι ιδιαίτερα βαρύς, καθώς, σύμφωνα με τις καταγγελίες κατοίκων, έχουν χάσει τη ζωή τους πέντε σκύλοι και δέκα γάτες, ενώ υπάρχει φόβος ότι τα περιστατικά ενδέχεται να συνεχιστούν. Οι κάτοικοι κάνουν λόγο για μια πρωτοφανή κατάσταση που έχει προκαλέσει οργή και θλίψη, με πολλούς να κρατούν πλέον τα ζώα τους περιορισμένα στους χώρους των σπιτιών τους.

Η υπόθεση έχει ήδη πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης, καθώς καταγγέλθηκε στην Αστυνομική Διεύθυνση Τρικάλων. Οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό του δράστη, εξετάζοντας μεταξύ άλλων υλικό από κάμερες ασφαλείας κατοικιών της περιοχής, προκειμένου να ταυτοποιήσουν το άτομο που ευθύνεται για τις αποτρόπαιες πράξεις.

Η θανάτωση ζώων με φόλες αποτελεί μία από τις πιο σοβαρές μορφές κακοποίησης ζώων και αντιμετωπίζεται πλέον με ιδιαίτερη αυστηρότητα από την ελληνική νομοθεσία. Για τους υπαίτιους προβλέπονται βαριές ποινικές κυρώσεις, ενώ επιβάλλονται και ιδιαίτερα υψηλά διοικητικά πρόστιμα.

Οι κάτοικοι απευθύνουν έκκληση σε όποιον γνωρίζει ή έχει αντιληφθεί οτιδήποτε σχετικό να ενημερώσει άμεσα τις αστυνομικές αρχές.

Γ.Δ. trikalaenimerosi.gr