Χειμωνιάτικο κρύο στα ορεινά Τρικάλων – χιονάκι έπεσε στο Περτούλι

Χειμωνιάτικο πρόσωπο παρουσίασε και πάλι ο ορεινός όγκος των Τρικάλων, καθώς ντύθηκαν ξανά στα λευκά, επιβεβαιώνοντας με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο τη γνωστή λαϊκή ρήση: «Μάρτης γδάρτης».

Η αλλαγή του καιρού έγινε αισθητή στα ορεινά της περιοχής, όπου το χιόνι έκανε την εμφάνισή του, δημιουργώντας ένα άκρως χειμωνιάτικο σκηνικό, παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε πλέον στην «καρδιά» της άνοιξης. Οι στέγες των σπιτιών, οι δρόμοι και τα γύρω υψώματα απέκτησαν λευκή όψη, ενώ η χαμηλή νέφωση και η υγρασία συμπλήρωσαν την εικόνα.

Το Περτούλι, ένας από τους πιο αγαπημένους ορεινούς προορισμούς της Θεσσαλίας, βρέθηκε ξανά μέσα σε ένα τοπίο που θυμίζει περισσότερο Ιανουάριο παρά τέλη Μαρτίου. Η εικόνα από το χωριό αποτυπώνει τη δυναμική μεταβολή του καιρού, με το χιονισμένο φόντο να δίνει ξεχωριστή ομορφιά στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής.

Η επιστροφή του κρύου στα ορεινά των Τρικάλων έρχεται να υπενθυμίσει ότι ο Μάρτιος παραμένει ένας μήνας γεμάτος καιρικές εναλλαγές, ικανός να φέρει από ανοιξιάτικες λιακάδες μέχρι καθαρά χειμωνιάτικες εικόνες μέσα σε λίγες ώρες.

Για όσους κινούνται προς τα ορεινά, απαιτείται προσοχή, καθώς οι χαμηλές θερμοκρασίες και οι καιρικές συνθήκες ενδέχεται να επηρεάσουν τις μετακινήσεις, ιδιαίτερα σε περιοχές με μεγαλύτερο υψόμετρο.

Πάντως, για τους λάτρεις του βουνού και των εντυπωσιακών εικόνων της φύσης, το Περτούλι χαρίζει ακόμη μία φορά ένα μοναδικό σκηνικό, αποδεικνύοντας πως η ομορφιά του δεν γνωρίζει εποχές.

